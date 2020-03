Cardiologul intervenţionist sucevean Roberto Haret, care în prezent lucrează la o clinică din Constanţa, a făcut apel la autorităţi ca să nu transforme întregul Spital Judeţean Suceava într-un spital dedicat îngrijirii persoanelor infectate cu noul coronavirus. Medicul susţine că, eventual, s-ar putea transforma doar Spitalul Vechi în spital COVID.

Într-o intervenţie telefonică la Radio Top, domnul Haret a declarat: „Aș vrea să transmit sucevenilor mei, oamenilor în rîndul cărora m-am născut, și cred că trebuie să luăm atitudine. N-am eu nici o voce impozabilă și nici un discurs bun, știu, însă, aș vrea să vă spun că acolo la Suceava sînt și părinții mei, este și sora mea, este și familia mea, în primul rînd, pe care am trimis-o duminică (de la Constanţa la Suceava – n.r.). « Plecați de lîngă mine pentru că eu sînt o sursă potențială de infecție, mergeți la Suceava pentru că acolo sînteți izolați ». Văzînd ce s-a întîmplat în ultimele zile, vă spun cu mîna pe inimă, nu trebuie să acceptăm să se facă un spital COVID la Suceava. (…) Vreau să fac un apel către toți sucevenii, către colegii mei doctori, mai ales că domnul ministru de stat mai este la Suceava (Nelu Tătaru – n.r.). Haideți să nu transformăm spitalul principal într-un spital COVID. Avem alternative, avem propuneri, avem Spitalul Vechi pe care îl putem transforma, putem avea propuneri pînă la prînz. Dar nu transformați Suceava într-un spital COVID. (…) Județul nu poate să asigure asistență medicală pentru acest județ. Degeaba vorbim despre Rădăuți, Botoșani, nu, nu se poate. E adevărat, veniți, aduceți medici pînă se vindecă medicii noștri, dar nu transformați spitalul din Suceava într-un spital COVID”.

Cardiologul intervenţionist crede că şi economia Sucevei ar avea de suferit dacă Spitalul Judeţean ar fi transformat în spital COVID: „Și din punct de vedere economic, toată zona noastră, sînt medic, poate greșesc, și de asta am vrut să ies în această dimineață. Poate sînt oameni cu capul pe umeri, politicieni, în ce s-ar transforma Bucovina noastră? Îmi iubesc locul în care m-am născut. De asta am vrut să ies în această dimineață. (…) Eu doresc și am dorit să-i rog din suflet, așa, ca bucovinean, să nu se atingă de spitalul ăsta nou. Vă rog frumos, nu vă atingeți de acest spital!”.

Cardiologul intervenţionist Roberto Haret a lucrat timp de şapte ani cu o clinică din Suceava care a avut contract de prestare de servicii cu Spitalul Judeţean Suceava, iar de aproximativ un an de zile acesta montează stent-uri la o clinică din Constanţa.