Delegaţia Sucevei la întîlnirea convocată la Iaşi de Ministerul Sănătăţii pentru 25 februarie va prezenta un punct de vedere comun, care va fi exprimat de vicepreşedintele Consiliului Judeţean Gheorghe Niţă. Toţi managerii de spitale refuză să reducă numărul de paturi, măsură care apare în draftul masterplanului întocmit de Ministerul Sănătăţii, şi solicită creşterea numărului de paturi. La întîlnirea de astăzi de la Consiliul Judeţean, la care au participat toţi managerii de spitale şi primarii din localităţile cu spitale, mai puţin cei de la Vatra Dornei şi Rădăuţi, preşedintele PNL al Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, a spus: „Fiţi solidari indiferent de culoarea politică. Partidele vin şi trec la putere, dar asta rămîne”. Primarul independent de la Gura Humorului, Marius Ursaciuc, a propus ca membrii delegaţiei care vor merge la Iaşi să poarte banderole. Într-un comunicat de presă transmis în urmă cu cîteva zile, PSD Suceava a spus că Ministerul Sănătăţii nu-şi propune să închidă spitale sau să reducă activitatea acestora.

