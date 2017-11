Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a transmis un mesaj de unitate națională în cadrul ședinței solemne care a avut loc astăzi la Palatul Administrativ de Ziua Națională a României. La ședință au participat atât consilieri județeni, primari din întreg județul, alături de care au fost prezenți prefectul Mirela Adomnicăi, primarul Sucevei, Ion Lungu, consilierul prezidențial, Sergiu Nistor, directorul de cabinet din cadrul Ministerului Culturii, Virgil Ștefan Nițulescu, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, precum și invitați din Republica Moldova și Ucraina.

Ședința festivă de Ziua Unirii a început cu intonarea Imnului Național al României, după care Gheorghe Flutur a făcut o evocare a Unirii Bucovinei cu țara. „Uitându-mă la ceas constat că am intrat deja în Centenarul Unirii Bucovinei cu Țara, pentru că la 28 noiembrie 1918, la ora 10:00, ora Bucovinei de atunci, ora 11:00 a României, în Sala Sinodală din Palatul Mitropolitan din Cernăuți se întrunea Congresul Reprezentanților Populației din Bucovina, care vota în unanimitate Moțiunea de Unire necondiționată și pe vecia a Bucovinei, în vechile ei hotare, până la Ceremuș, Colocin și Nistru cu Regatul Românei. După prezentarea acestui document de către Iancu Flondor, Ion Nistor a dat citire motivației declarației de Unire”, a spus Gheorghe Flutur. El a subliniat faptul că revenirea „țării fagilor” la trupul „patriei mumă” a provocat un deosebit entuziasm în rândul populației din fostul Ducat al Bucovinei. „Hotărârea Congresului General al Bucovinei” a fost consfințită prin Decretul-Lege nr. 3.744 din 31 decembrie 1918. Prin același decret regal a fost creată o administrație locală provizorie care să determine <dezanexarea de Austria și încorporarea ei la statul român>, iar în Consiliul de Ministri intrau, ca reprezentanți ai Bucovinei, doi miniștri secretari de stat fără portofoliu, unul delegat cu administrarea Bucovinei la Cernăuți, Iancu Flondor, iar celălalt la București, Ion Nistor”, a mai amintit șeful administrației județene.

El a subliniat faptul că se poate spune că după unire, Bucovina a adus Regatului României o zestre extrem de importantă, respectiv învățământ de toate gradele, cultură, o economie diversificată, o rețea de transporturi importantă, și nu în ultimul rând, un spirit multicultural și interconfesional unic.

Șeful administrației județene a ținut să precizeze că odată cu manifestările de astăzi s-a intrat în Anul Centenar al Unirii Bucovinei cu Țara.



„Dumnezeu ne-a ajutat să dăm startul Centenarului Marii Uniri aici, la Suceava. Trebuie să transmitem țării întregi că Bucovina știe să sărbătorească și să-și respecte trecutul și înaintații”, a declarat Flutur.

El a subliniat faptul că mesajul care este transmis de la Suceava este unul de unitate. „Chiar dacă avem păreri diferite, de aici de la Suceava trebuie să plece un mesaj de unitate și reconstrucție. Suntem o Românie europeană și trebuie să fim un model pentru celelalte țări și să ne respectăm angajamentele naționale. Îndemnul meu pentru primari, pentru parlamentari, este să facă în așa fel ca Centenarul Marii Uniri să fie sărbătorit prin fapte și prin inițiative”, a spus președintele CJ Suceava.

De precizat că toți invitații care au luat cuvântul astăzi în ședința solemnă au primit cadou câte o plachetă comemorativă „Bucovina – 100”.