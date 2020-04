Premierul României, Ludovic Orban, a solicitat în mod expres conducerii Ministerului Sănătății ca doctorul Macovei să nu revină în conducerea Spitalului Județean Suceava, în funcția de director medical. Solicitarea a fost făcută special în debutul ședinței de astăzi a Guvernului României. ”Transmit foarte clar. Nu pot să accept ca doctorul Macovei să revină în poziția de director medical la Suceava. În baza decretului privind instituirea stării de urgență, aveți competență de a lua decizii în privința managementului oricărui spital. Nu se poate întoarce domnul Macovei în poziția respectivă”, i-a transmis Ludovic Orban secretarului de stat din Ministrul Sănătăţii, Andrei Baciu, prezent la şedinţa de Guvern. Andrei Baciu i-a spus premierului că a înţeles şi că îi va transmite acest mesaj ministrului sănătăţii.

, 10.0 out of 10 based on 2 ratings