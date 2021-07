Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a avut un mesaj cât se poate de tranșant la adresa președintelui PNL Ludovic Orban și a liderilor liberali de la București. Invitat la Conferința județeană de alegeri a PNL Bacău, la care a fost prezent și Ludovic Orban, Gheorghe Flutur, l-a întrebat pe acesta și pe alți lideri naționali cu ce se va alege Moldova după „acest festival al democrației din PNL„ „Am un mesaj special pentru Bacău și poate o să-i surprindă pe mulți. Și nu e de partizanat politic din PNL. Pentru că e ultima organizație în care au loc alegeri în regiunea de Nord-Est și am participat la aceste alegeri, eu cred că dumneavoastră băcăuanii, ca și noi sucevenii și ceilalți trebuie să întrebăm radical: Cu ce ne alegem după acest festival al democrației din PNL? Și îi adresez întrebarea lui Ludovic Orban și celorlalți lideri de la centru. Pentru că problema Moldovei este cântată și bocită la microfoane odată la patru ani, despre sărăcie și în rest citim. Și trebuie să fim uniți, noi liderii Moldovei. Trebuie să avem curaj să ne unim să fim o voce, ca ardelenii, să cerem Bucureștiului mai mult. Pentru că nu sunt suficiente două miliarde de euro pentru autostrăzi în Moldova, domnilor de la București. 80 de miliarde de euro vin pentru România în următorii șapte ani. 20 de miliarde și tot nu îi ajungem pe ceilalți din urmă. Unitate trebuie să stea pe buzele și în sufletele dumneavoastră. Dacă nu o să înțelegem acest mesaj și o să tratăm fiecare personal cu Bucureștiul o să avem soarta pe care am avut-o până acum”, a declarat Gheorghe Flutur la Bacău.

