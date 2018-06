Deputatul PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a transmis un mesaj de Ziua Mondial[ a Donatorului de Sânge, sărbătorită în fiecare an pe data de 14 iunie, începând cu anul 2004, la inițiativa Organizației Mondiale a Sănătății.

Maricela Cobuz a precizat că această zi are prilejul de a crește gradul de conștientizare asupra necesității condițiilor de siguranță în donarea de sânge și a mulțumi donatorilor voluntari de sânge pentru gestul lor de a salva vieți fără a aștepta o recompensă în schimb.

„Această zi a fost aleasă de către Organizația Mondială a Sănătății ca un omagiu, în amintirea imunologului austriac Karl Landsteiner, laureat al premiului Nobel pentru medicină în anul 1930 pentru descoperirea grupelor de sânge AB0.

Anul acesta, deviza campaniei lansate de către Organizația Mondială a Sănătății este ,,Fii solidar! Donează sânge! Dăruiește viață!”, campanie la care se alătură și Ministerul Apărării Naționale din România. MApN participă la acest eveniment special pentru a-i sensibiliza pe angajații instituției, dar și opinia publică, față de actul donării benevole de sânge și de creștere a adresabilității în contextul schimbării de mentalitate față de acest gest de mare responsabilitate socială”, a declarat deputatul PSD de Suceava, care a adăugat că „viaţa şi sănătatea a milioane de oameni sunt afectate de urgenţe în fiecare an. În ultimul deceniu, dezastrele provocate de om, cum ar fi accidentele rutiere şi conflictele armate, generează cereri substanţiale de îngrijire a sănătăţii şi necesitatea unui tratament de primă linie.

Transfuzia de sânge este o componentă esenţială a asistenţei medicale de urgenţă, susţine OMS. Situaţiile de urgenţă sporesc cererea de transfuzie sangvină şi constituie provocarea şi complexitatea acesteia”.

Maricela Cobuz a spus că Organizația Mondială a Sănătății reamintește, în această zi, întregii lumi despre milioanele de oameni care donează sânge pentru a ajuta bolnavii să supravieţuiască. Ea a precizat că în România, statisticile referitoare la stocurile de sânge sunt cel puțin îngrijorătoare, în condițiile în care doar 60% din materialul sanguin necesar în spitalele românești este acoperit. Maricela Cobuz a mai declarat că în România sunt 44 centre de transfuzie sanguină, dintre care unul și în Suceava, iar cei care donează sânge dau o şansă la viaţă celor în stare critică.