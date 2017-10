Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, a susținut, astăzi, o declarație politică în care a vorbit despre importanța sărbătoririi Zilei Mondiale a Educației. În fața colegilor său, Virginel Iordache a amintit că Ziua Mondială a Educației este celebrată pe 5 octombrie și reprezintă un prilej de a sublinia rolul pe care instruirea şcolară îl are în pregătirea generaţiilor viitoare .

Iordache a subliniat că educaţia este parte integrantă a Programului de Guvernare 2017-2020 al Partidului Social Democrat, fiind recunoscut impactul major pe care aceasta îl are în crearea specialiştilor societăţii. El a amintit că printre priorităţile din programul de guvernare se numără accesul la un sistem de educaţie de calitate, valorificarea potenţialului domeniului educaţiei şi al cercetării prin sprijinirea tinerilor care sunt performanţi, prin deschiderea sistemului de învăţământ universitar către parteneri educaţionali internaţionali. Senatorul PSD de Suceava a spus că politicile publice promovate în domeniul învăţământului la nivel primar, gimnazial, universitar şi post-universitar sunt corelate cu necesităţile societăţii în care trăim, cu o permanentă actualizare a cerinţelor forţei de muncă. „Aceste deziderate au un numitor comun, personalul didactic, care are un rol decisiv în mecanismul educaţional. Pregătirea educatorilor este garanţia unor absolvenţi performanţi în toate domeniile profesionale. Astfel, Ziua Mondială a Educaţiei este un prilej de recunoştinţa faţă de profesorii noştri, dascălii şi învăţătorii care ne-au însoţit în călătoria magică a cunoaşterii. Această dată este comemorată anual în peste 200 de state fiind subliniată importanţa educaţiei care devine astfel cheia succesului profesional în orice domeniu”, a declarat Virginel Iordache.

El a ținut să precizeze că prin declarația politică susținută în Senat a vrut să reitereze rolul major pe care sistemul educaţional îl are în formarea armonioasă a tinerilor. „Politicile educaţionale sunt îndreptate către susţinerea parcursului de instruire de la nivelul şcolar primar până la cel universitar.

Desigur sunt multe aspecte care pot fi îmbunătăţite mai ales cele legate de corelarea sistemului de învăţământ cu cerinţele pieţei forţei de muncă”, a mai spus senatorul social democrat, care a adăugat că „Ziua Mondială e Educaţiei este un prilej de a încuraja dascălii şi educatorii care au îndreptat cu răbdare caligrafia micuţilor boboci, care au susţinut cu tărie pregătirea elevilor de gimnaziu şi liceu, şi au perfecţionat studenţi eminenţi în toate domeniile de studii să continue activitatea de instruire cu aceeaşi pasiune şi dăruire”. În final, Virginel Iordache a ținut să le transmită un călduros „La Mulți Ani!” întregului personal didactic din România.

