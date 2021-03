Pompierii suceveni au avut parte de o surpriză plăcută făcută de elevii clasei a doua de la Liceul Teoretic Filadelfia din municipiul Suceava. Aceștia i-au avut pe pompierii suceveni ca subiect în cadrul lecției ”Recunștința față de cei care ne fac bine” la ora de religie a profesorului David Reguș. Compunerile emoționante și sincere ale elevilor i-au copleșit pe pompieri care le-au răspuns la fel de emoționant prin purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată.

”Pentru că noi salvăm vieți, dar cu gestul vostru, VOI ați salvat suflete!”

”Dragii noștri copii, ne-ați făcut o surpriză minunată și ați reușit să ne descrețiți frunțile! Aveam mare nevoie de o astfel de energie și voi ne-ați dăruit-o din toată inimioara voastră. Noi vă mulțumim! Pentru că în toată vâltoarea asta, voi sunteți cei care ne trageți de mânecă, pe noi adulții, și ne determinați să ne întrebăm: „Unde ne grăbim?” Dar, mai ales, „încotro?” Oftăm de fiecare dată, când vă privim, pentru că viitorul vostru este o necunoscută pentru noi… Ar trebui să fim repere pentru voi, dar nu știm dacă ceea ce am devenit sau ceea ce facem acum e bine… Vorba cântecului «What have we become just look what we have done / All that we destroyed you must build again»*… Cu toate acestea, sperăm ca voi să vă construiți și să trăiți în acea lume la care visam și noi, adulții, când eram copii…Inocența… Inocența voastră ne copleșește…O să vă spunem un secret! De fiecare dată, când mergem la intervenții, gândul nostru e acasă, la cei dragi: „Oare sunt bine?” În fiecare copil, îl vedem pe al nostru. În fiecare bunic, îl vedem pe „Tataia”. În fiecare părinte, al nostru se întruchipează. Nu putem să nu intervenim altfel pentru semeni, decât ca pentru propria noastră familie. Și da, suferim pentru ei, chiar dacă sunt străini. Îi încurajăm să treacă peste necaz, plângem cu ei, atunci când pierd pe cineva drag… Oftăm, și mergem mai departe! Așa cum și viața o face, după voia lui Dumnezeu…Vă mulțumim pentru încredere, pentru frumoasele cuvinte și desene, și vă promitem că vom face tot ce stă în puterea noastră pentru a nu vă dezamăgi, niciodată! Pentru că noi salvăm vieți, dar cu gestul vostru, VOI ați salvat suflete!”, le-a transmis pompierii suceveni copiilor de la Liceul Filadelfia.

Iată câteva din scrisorile copiilor unele fiind însoțite de desene:

”Dragă pompier,

Îți mulțmesc că ne ajuți.

Cu drag, Maya”

”Dragi salvatori,

Nu pot spune decât respect. Pentru mine voi cei de la pompieri, SMURD, și Ambulanță sunteți îngerii pe pământ. Meritați toate respectele și toată iubirea de pe lume. Practic vă sacrificați viețile pentru a ne salva pe noi victimele. Chiar dacă în spate sunt familii pe care le iubiți și pentru care trăiți. Voi sunteți cei care fac tot posibilul ca să ne salvați. Dumnezeu să vă ocrotească și să vă dea harul de învinge frica. Vă iubesc!

Cu drag, Eduard”

”Dragi pompieri,

Sunteți eroii noștri și vă mulțumim.

Cu drag Răzvan”