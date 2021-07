Președintele organizației județene a PNL, Gheorghe Flutur, a fost prezent duminică alături de 25 de lideri de filiale din țară, printre care toți liderii județelor Moldovei, la ședința Comitetului Județean de Coordonare al PNL Cluj pentru susținerea premierului Florin Cîțu la funcția de președinte al Partidului Național Liberal la Congresul din septembrie. În cadrul ședinței la care a participat și Florin Cîțu, Flutur a avut un discurs percutant apreciat cu aplauze la scenă deschisă. În primul rând Gheorghe Flutur a transmis din partea liberalilor suceveni dar și a celor din zona Moldovei salutul de prietenie și de admirație liberalilor clujeni pentru performanță. ”Să știți că nu sunt vorbe goale. În sală sunt toți liderii din județele Moldovei veniți aici ca semn de apreciere pentru performanța de la Cluj. În sală am văzut miniștri din cabinetul Cîțu pe domnul prim ministru pe care-l salut cu prietenie și vreau să-i mulțumesc lui Emil Boc bunul meu prieten și camarad de o bună bucată de vreme, lui Daniel Buda un om excepțional, un om care face treabă de minune la Bruxellles în ceea ce privește politica agricolă, lui Alin Tișe un om foarte harnic pe care îl apreciez și cu care am parteneriat și să vă spun că vă respect și să fiți mîndri că sunteți un model pentru o țară întreagă”, a transmis Flutur. El s-a adresat audienței cu ”dragii mei clujeni” arătînd că de fapt el este pe jumătate clujean. Președintele PNL Suceava a spus că ”venim să ne încărcăm de liberalism în capitala Ardealului și aș spune în capitala liberalismului” și a lansat două mesaje ferme către București.

”Va trebui să ne grăbim să alocăm resurse și proiecte pentru ca toți primarii să devină un Emil Boc fiecare în localitatea lui ca om de referință. În felul ăsta PNL va avea garantat succes în 2024”

Primul, să se aloce resurse și proiecte pentru toți primarii pentru ca fiecare în localitatea lui să devină un Emil Boc ca om de referință. ”Dacă v-ați uitat numai la televizor câte referiri s-au făcut în campania electorală și cine erau dați exemple pozitive cu povești de succes și proiecte cam de aici erau. Emil Boc de la Cluj, Ilie Bolojan de la Oradea și încă vreo câțiva. Mesajul meu este pentru colegii de la București. Dacă tot ați dat exemple în campania electorală câțiva primari, președinți de Consilii Județene mai avem doi ani și jumătate până ce vin alegerile și vin toate într-un an patru una după alta. Doi ani și jumătate trec foarte repede. Va trebui să ne grăbim să alocăm resurse și proiecte pentru ca toți primarii să devină un Emil Boc fiecare în localitatea lui ca om de referință. În felul ăsta PNL va avea garantat succes în 2024. Altfel e mai complicat. Deci partidul s-a bazat pe exemple concrete și au câștigat procente aceste exemple. Și eu am fost senator trei mandate, ministru dar m-am întors în administrația publică și m-am dus să mă cântăresc acasă să văd câte kile am din punct de vedere politic. Și asta o spun tuturor oamenilor politici să o facă. Faptele de acasă îți rămân de aceea Clujul și Bihorul sunt campioni. Asta este secretul adevărat din politică”, a spus liderul liberal sucevean.

”Eu cred că PNL trebuie să-și clarifice doctrinar pozițiile. Prea am fugit să ne avem bine cu toată lumea și cu toate categoriile de electorat și am neglijat esențialul, electoratul liberal”

Al doilea mesaj transmis de Flutur colegilor de la București este acela că PNL trebuie să-și clarifice doctrinar pozițiile subliniind că până acum PNL și-a neglijat electoratul liberal. ”Discutăm poziționarea împreună cu Emil Boc cu mai mulți colegi ne-am alăturat lui Florin Cîțu să-l susținem pentru că am considerat că asta este soluția viitoare pentru modernizarea României și avem foparte multe argumente. Dar de la Cluj vreau să transmit un al doilea mesaj pentru colegii de la București. Eu cred că PNL trebuie să-și clarifice doctrinar pozițiile. Prea am fugit să ne avem bine cu toată lumea și cu toate categoriile de electorat și am neglijat esențialul, electoratul liberal. Și atunci eu cred așa. În primul rând patru probleme mari le voi propune în moțiunea premierului. Haideți să trecem Carpații cu autostrăzi să legăm cele trei provincii istorice că nu am făcut 30 de ani acest lucru. Și nu este corect și lumea așteaptă de la liberali să facă asta. Avem fonduri europene ne trebuie curaj și pragmatism. Haideți să descentralizăm și să facem reformă și modernizarea administrației publice. Fără descentralizare lăsând toate să se întâmple într-un loc nu se pot cheltui și nu se pot cheltui eficient banii europeni și nici din bugetul național. Trei. Nu trebuie să ne temem de mediul privat și trebuie să-l ajutăm și să-l încurajăm mai mult. Nu pomenile ci antreprenorii, oamenii cu bătături în palmă. Ăștia trebuie să fie partenerii pe termen lungu ai PNL. Și nu în ultimul rând identitatea națională. Pentru că una este modernizarea și alta este identitatea națională. Dacă nu o să fim atenți cu ea o să plătim firme de catering să ne arate cum erau obiceiurile și tradițiile noastre. Și eu nu vreau asta. Vreau să fiim niște buni români. Toate lucrurile astea dacă se vor întâmpla domnul prim ministru pe care vă susțin Florin Cîțu vom fi minim opt ani la guvernare. Vânt în pânză, Dumnezeu să vă ajute și drumul cel bun”, și-a încheiat Gheorghe Flutur discursul de la Cluj.