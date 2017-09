Asociaţia Generaţiei de Azi, cu statutul de organizaţie non-guvernamentală ce oferă sprijin tinerilor din România din punct de vedere al formării educaţionale, profesionale şi sociale, îşi susţine poziţia în privinţa debutului noului an şcolar, 11 septembrie 2017, în cadrul unităţilor de învăţământ specifice.

Asociaţia Generaţiei de Azi susţine dezvoltarea echilibrată a adolescenţilor care asistă astăzi la festivitatea de inaugurare a anului şcolar 2017-2018, în incinta instituţiilor de învăţământ din ţară. Prin intermediul acestui eveniment remarcabil ce reliefează atât progresul elevilor în decursul anilor precedenţi, cât şi aspiraţiile cadrelor ce îi îndrumă, Asociaţia Generaţiei de Azi îşi exprimă aprecierea pentru cei care susţin maturizarea armonioasă prin intermediul şcolarizării şi stima pentru cei care contribuie la desăvârşirea formării unor tineri capabili să-şi însuşească rolul în societate. Totuşi, luând în considerare accesibilitatea şi practicabilitatea informaţiilor de care beneficiază elevii din România ori, mai bine zis, lipsa tot mai accentuată a acestora, putem observa cu indignare monotonia actualului Sistem de Învăţământ care necesită o schimbare înclinată înspre lumea modernă. În acest sens, Asociaţia Generaţiei de Azi e pregătită să deschidă noi oportunităţi în anul curent pentru tinerii interesaţi să depăşească Sistemul deficitar, deteriorat, bazat pe teorie în pofida practicii.

Completând activităţile academice cu un aport de aptitudini esenţiale din domenii de un înalt interes pentru tinerii cu dorinţă de autodepăşire, Asociaţia Generaţiei de Azi conferă ambiţie adolescenţilor ce doresc să îşi expună iniţiativa pentru o schimbare benefică în societate prin intermediul voluntariatului. Prin acţiunile întreprinse de organizaţie, atât la nivel intern, cât şi prin proiectele desfăşurate, Asociaţia Generaţiei de Azi creează un mediu propice dezvoltării multilaterale, într-un cadru non-formal, în care fiecare îşi rezervă libertatea de a experimenta, de a se cunoaşte şi de a descoperi abilităţi neştiute. În acest moment organizaţia prezintă peste 40 de membrii activi din 20 de judeţe ale ţării, formând o reţea la nivel naţional de tineri care vor să îşi extindă orizonturile dezvoltării personale şi interpersonale. Valorizând ambiţiile şi potenţialul adolescenţilor, Asociaţia Generaţiei de Azi doreşte să felicite toţi elevii care îşi menţin un parcurs stabil, încununat de rezultate, urându-le succes în noul an şcolar.

“Societatea civilă are datoria morală să susţină şi să investească ȋn tineri. Ceremonia de începere a anului şcolar 2017-2018 ne reaminteşte că avem posibilitatea de a definitiva prin reformă actualul Sistem de Învăţământ pentru a facilita parcursul adolescenţilor din această ţară, reprezentând un nou început la nivel de aspiraţii, ţeluri şi aşteptări. Sper ca în viitorul apropiat să ajungem la nivelul la care vom putea oferi tinerilor o gamă variată de alegeri pentru încadrarea eficace în societate, finisând portofoliul lor personal de abilităţi însuşite în aceşti ani cruciali dezvoltării. Puterea de decizie este în mâinile lor, iar prin debutul noului an şcolar sunt entuziasmat să mă conving încă o dată de imensul potenţial al acestor adolescenţi. De asemnea, nu putem uita profesorii care sunt călăuzitorii tinerei generații și trebuie să se adapteze cerințelor moderne. Le doresc un an școlar cât mai productive atât tinerilor cât și profesorilor!” a declarat Cristian Tănase, Preşedintele Asociaţiei Generaţiei de Azi.

Asociaţia Generaţiei de Azi este o organizaţie non-guvernamentală, care are ca obiective majore promovarea tinerilor în mediul social, economic şi educţional, precum şi responsabilizarea acestora cu privire la viaţa lor şi rolul pe care îl au în familie, şcoală şi societate.

