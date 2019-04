Câteva mii de persoane au participat în această după amiază la un miting electoral organizat de PSD Suceava în comuna Dumbrăveni, la care a fost prezent liderul național al partidului, Liviu Dragnea. Președintele PSD a fost așteptat la Dumbrăveni, la sala de sport din comună, de peste 3.000 de persoane venite din tot județul. Liviu Dragnea a fost primit în mijlocul susținătorilor PSD în sunetul cântecelor fanfarei din Calafindești. Imediat ce a ajuns la Dumbrăveni, a dat mâna cu susținătorii PSD, aceștia transmițându-i mesaje de încurajare în lupta cu opozanții politici. Dintre toate mesajele de susținere, unul s-a evidențiat în mod special. Unul dintre participanții la miting a venit să-l întâmpine pe Liviu Dragnea cu mesajul „Liviule să fii tare cum a fost Ștefan cel Mare”.

La Dumbrăveni, Liviu Dragnea a venit însoțit de liderul PSD Suceava, Ioan Stan, de secretarul general al PSD, Codrin Ștefănescu, precum și de miniștrii transporturilor și al dezvoltării regionale și administrației publice. Alături de Liviu Dragnea a fost și prietena acestuia, Irina.

Ioan Stan i-a solicitat lui Liviu Dragnea să-și anunțe candidatura pentru funcția de președinte al României

În deschiderea mitingului, liderului PSD Suceava i-a solicitat lui Liviu Dragnea să își anunțe, de la Dumbrăveni, candidatura pentru funcția de președinte al României. În discursul președintelui PSD, Liviu Dragnea, acesta a spus că o eventuală candidatură a sa la alegerile pentru președinția României o va anunțată „la momentul oportun”. Până atunci, Liviu Dragnea i-a îndemnat pe social democrați să se concentreze pe alegerile europarlamentare, pentru ca mai apoi în toamnă „să scăpăm de căpușa Iohannis”.

Liviu Dragnea le-a transmis simpatizanților PSD să nu creadă în „minciunile” opozanților politice. „Pentru noi omul, cetățeanul este pe primul loc. Pe noi ne interesează bunăstarea oamenilor”, a declarat Liviu Dragnea.