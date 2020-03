Când am văzut-o echipată așa pe pe Cristina Șișcanu, prima persoană care ne-a venit în minte a fost Naomi Campbel, asta pentru că topmodelul a afișat o ținută aproape identică pe 11 martie, când a fost nevoită să călătorească. Naomi a menționat că a cumpărat din timp combinezonul, masca, mănușile și ochelarii, de pe Amazon, iar fanii au felicitat-o pentru responsabilitatea de care a dat dovadă. În schimb, îmbrăcată la fel când ieșit la cumpărături, Cristina Șișcanu s-a ales cu o ploaie de vorbe grele din partea fanilor. Notează click.ro.

„Pe bune? Așa de ciudat gândiți unii dintre voi? Nu mai există nicio criză de echipamente de protecție pentru cadrele medicale. S-a rezolvat. Probabil mai durează procesul de producție. În plus, dacă ați face toți ca mine (să ieșiți o data la șapte zile din casa și echipați așa ), am scăpa de pandemie mult mai repede! Un astfel de echipament nu este scump și este disponibil. De ce aruncați cu pietre? Eu militez pentru a proteja și a ne proteja! Cu ce am greșit? Când va dispărea oare acest efect de turmă care îmbolnăvește societatea? Și faptul că am luat o cutie de iaurt și m-am uitat ce scrie pe ea și apoi am pus-o pe raft… care e problema? Fiecare dintre noi trebuie să își dezinfecteze produsele când ajunge acasă”, a scris Cristina pe Instagram, însă nu s-a oprit aici, potrivit sursei citate.

