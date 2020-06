”Suntem aici pentru a garanta că proiectele de infrastructură mare pentru această regiune binecuvântată de Dumnezeu, Bucovina, merg înainte”. Este mesajul Guvernului pentru suceveni transmis prin vocea ministrului transporturilor, Lucian Bode, chiar de la Suceava, unde s-a aflat într-o vizită de lucru alături de primul ministru Ludovic Orban și de alți membriai Executivului. Bode a enumerat proiectele de infrastructuă mare pe care le va sprijini printre care drumul expres Siret-Suceava-Pașcani-București, Autostrada Nordului, Baia Mare-Bistrița-Vatra Dornei-Suceava, Autostrada Unirii, Iași-Târgu Mureș, centurile ocolitoare Fălticeni, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului și centura Rădăuțiului.

