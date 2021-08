Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat la finalul Sfintei Liturghii de hramul Mănăstirii Putna, că altarul acestei mănăstiri a fost și va rămâne „o bornă de stabilitate” pentru întreaga națiune română. Gheorghe Flutur a vorbit în discursul său despre importanța sărbătoririi a 150 de ani de la Marea Serbare a Românilor de la Putna din anul 1871. „Vreau să îi mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat șansa să fiu astăzi la această slujbă, la această sărbătoare la Putna și să vă transmit un salut călduros, prietenesc de bun venit la Putna în frumoasa Bucovină, în Ierusalimul Neamului Românesc, cum spunea Eminescu. Și o fac așa cum trebuie, ca reprezentant al administrației publice a județului Suceava. În fața mea mă uit și văd că pe cei doi stâlpi ai muzeului sunt cei doi titani pe care noi astăzi în omagiem. Marele Ștefan și Mihai Eminescu. Mormântul Marelui Ștefan este aici la Mănăstirea Putna și aducem îi aducem un omagiu. Și tot astăzi omagiem și tinerii de acum 150 de ani care au avut ideea și curajul să organizeze Marea Sărbătoare de românism de la Putna. Bravo lor! Și aici vorbim de Mihai Eminescu, Ion Slavici, Ciprian Porumbescu al nostru, Xenopol și alții. Mă uit foarte mulți tineri văd în această zi la Putna. O zi nemaipomenintă și mulțumesc Părintelui Patriarh că și-a făcut din nou timp să fie aici la Suceava la Putna. Vă mulțumim din suflet, pentru că asta înseamnă aplecare extraordinară pentru Bucovina, pentru Putna și vă suntem recunoscători”, a declarat Gheorghe Flutur.

El a ținut să le transmită un mesaj și tinerilor, care peste 50 de ani vor fi cei care vor avea responsabilitatea să organizeze manifestările la împlinirea a 200 de ani de la Serbarea de la Putna. „Ce mesaj putem să transmitem noi tinerilor care aveți 20, 25 de ani. Dragii mei, dumneavoastră veți fi cei care peste 50 de ani veți fi cei care veți face sărbătoarea de 200 de ani, de la 1871. Și atunci trebuie să ne gândim cu ce întâmpinați această sărbătoare și poate că mai mult ca oricând îndemnul trebuie să fie de unitate. Unitatea românilor de oriunde ar fi ei. Îndemnul pentru că suntem într-o conjunctură favorabilă. Am intrat în Uniunea Europeană. Siguranța este mai mare. Șansa de dezvoltare este mai mare. Dar trebuie ca inteligența dumneavoastră, a tinerilor, a junimii noastre să vină să ne ajute să construim drumul drept și drumul corect, cu demnitate. Să ne păstrăm identitatea națională în această Uniune Europeană. Asta trebuie să facem. Când spunem identitate națională spunem credință. Uitați-vă câtă lume la Putna și câtă lume în port popular. Și vă felicit din suflet pentru asta. Și vă îndemn să păstrați și să țineți la portul popular. Identitate națională înseamnă păstrarea tradițiilor și obiceiurilor, a limbii. Identitate națională înseamnă și curajul de a vorbi de aceste valori și altor națiuni din Europa. Pentru că Europa este o construcție a națiunilor și nouă nu trebuie să ne fie rușine. Trebuie să fim mândri cu valorile noastre. Asta va trebui să facem. De aceea de aici de la Putna acest mesaj îl adresez țării întregi și cred că este foarte bine venită în această perioadă agitată prin care trece țara noastră, Europa și omenirea. Și altarul Mănăstirii Putna rămâne o bornă de stabilitate. Aici pot ancora Românii să se umple de românism mai mult ca oriunde. Și fiecare dintre dumneavoastră că trăiți aici, că trăiți în străinătate, puteți face o mică Putnă acolo unde sunteți și știu că o faceți. Pentru că românii, bucovinenii sunt oameni credincioși, cu frică de Dumnezeu. ați contribuit la construcția de biserici. Avem diaspora venită aici pe care o salut și o prețuiesc în egală măsura cu cei de acasă. De aceea un gând bun de prețuire, Dumnezeu să vă ajute și vă așteptăm de fiecare dată acasă la Putna”, a mai declarat Flutur.