Politicienii ar trebui să fie mai uniți, mai înțelepți, mai patrioți pentru județul Suceava. Este mesajul pe care președintele Consiliului Județean Suceava și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, l-a transmis către clasa politică la început de nou an. Când e vorba de Suceava, a spus Flutur, haina politică trebuie dată jos iar fiecare trebuie să pună umărul pentru a găsi soluții de finanțare pentru zona noastră. ”Problema este că noi în special clasa politică ar trebui să fim mai uniți, înțelepți și să fim mai patrioți pentru județul nostru, să găsim soluții să aducem mai multe fondduri pentru județul nostru. Când e vorba de Suceava cred că trebuie să dăm haina politică jos și să punem umărul fiecare dintre noi pentru a găsi soluții de finanțare a zonei o zonă din păcate zona întreagă de nord est rămasă în urmă în acești aproape 30 de ani de tranziție”, a spus Gheorghe Flutur.

”Aș vrea să-mi pun la dispoziție toată energia mea în acest an pentru a realiza mari proiecte și a finaliza unele proiecte în județul Suceava”

Șeful administrației județene a subliniat că pentru 2019 își va pune la dispoziție toată energia pentru a realiza mari proiecte în județul Suceava. ”Aș vrea să-mi pun la dispoziție toată energia mea în acest an pentru a realiza mari proiecte și a finaliza unele proiecte în județul Suceava. Acum îmi îndrept gândurile spre proiecte guvernamentale și vreau ca pârtia de schi de la Câmpulung Moldovenesc să fie funcțională în această lună deși a întârziat șase ani de zile. Nu vreau să dau vina pe nimeni dar îmi doresc să fie funcțională. Îmi doresc șoseaua de centură a Sucevei ca în acest an să fie funcțională, doresc drumul național 18 care să ne lege de Ardeal prin pasul Prislop să fie funcțional. Îmi exprim speranța ca guvernul României va găsi soluții pentru gazul metan de la Dorna și sigur în ultimele zile de anul trecut eu am început demersuri către Banca Mondială dar socotesc că voi cere în continuare și Comisiei Europene și Guvernului fonduri pentru un spital de copii. Vreau să fim luați în calcul cu drumul rapid care să lege Suceava de București atât de important pentru noi. Sigur sper am văzut că au dat și lege autostrada care să lege Moldova de Transilvania și de care să beneficieze și județul Suceava. Și alte proiecte curajoase”, a arătat președintele CJ.

”Când e vorba de Suceava cred că trebuie să dăm haina politică jos și să punem umărul fiecare dintre noi pentru a găsi soluții de finanțare a zonei”

Gheorghe Flutur a subliniat că va continua marile proiecte ale administrației județene precum modernizarea Aeroportului ”Ștefan cel Mare” unde se va construi un nou terminal și ridicarea noului ambulatoriu de la Spitalul Județean care se dorește a fi terminat la sfârșitul acestui an.