Preşedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, i-a transmis preşedintelui României Klaus Iohannis că populaţia Moldovei este pregătită, în marea ei majoritate să îi dea acestuia un nou mandat de şef al statului. În cuvântul său susţinut la adunarea regională a organizaţiilor PNL din Regiunea Nord-Est, care a avut loc la Iaşi, Gheorghe Flutur a spus că în timpul campaniei de semnături pentru susţinerea candidaturii a constatat că populaţie Moldovei este alături de Klaus Iohannis. „Şi o spun în modul sincer pentru că obişnuiesc să discut la firul ierbii cu oamenii. Domnule preşedinte, stimaţi colegi. Moldova din dreapta Prutului, sau regiunea noastră a Moldovei este cea mai mare din România, are circa patru milioane de locuitori. Este o regiune care la absorbţie stă bine, sunt oameni harnici, sunt oameni întreprinzători. Ce folos că a fost tratată diferenţiat şi izolată. Lipseşte infrastructura. Şi e greu să îi ajungi pe vecinii tăi când ai 60% din PIB-ul României, aici în regiunea asta, din cauza subfinanţării. Şi atunci oamenii îşi pun speranţa în preşedintele Klaus Iohannis şi într-o Românie normală. Aş spune câteva lucruri cum văd oamenii România normală şi moldovenii, bucovinenii noştri”, a declarat Flutur.

El a subliniat că în primul rând este nevoie de autostrăzi care să lege Moldova de celelalte provincii ale țării. Liderul PNL Suceava a spus că această regiune a exportat, din păcate, peste jumătate de milion de oameni care au plecat la muncă în străinătate. „Şi asta nu e o laudă. Poate că aceste autostrăzi s-ar putea numi şi autostrăzile întoarcerii lor acasă.

În al doilea rând e nevoie şi l-au văzut moldovenii pe Klaus Iohannis, ca un garant al acestei legături a Moldovei cu celelalte provincii. Şi atunci când în CSAT a discutat apăsat acest lucru. Şi când a tras de mânecă Guvernul să prindă fonduri anul trecut pentru autostrada A8 şi nu a fost ascultat. Şi când a primit societatea civilă şi a spus că este alături de noi. Pentru că nu e suficient metrul de autostradă de la Suceava. E nevoie de iniţiativă. Şi Klaus Iohannis este garantul pentru Moldova. Și ăsta trebuie să fie un cuvânt de ordine în cinci săptămâni de acum, pentru ca echipa preşedintelui Klaus Iohannis să facă legătura cu celelalte provincii istorice”, a precizat Gheorghe Flutur.

Flutur a acuzat PSD că este cinic cu administrațiile locale

El a adăugat că o Românie normală înseamnă instituţii ale statului care să funcţioneze după reguli clare şi care să ofere siguranţă şi protecţie cetăţeanului cinstit. „Uitaţi-vă în ce eră trăim astăzi. O Românie normală înseamnă puterile statului să aibă reguli de funcţionare şi să fie respectate reciproc, chiar dacă va fi să modificăm Constituţia. O Românie normală înseamnă reglementarea statutului alesului şi al numitului. Uitaţi-vă la epoca PSD, care a inversat scara de valori. Numitul e mai puternic decât alesul. Este o realitate cruntă pe care o vedem astăzi. O Românie normală înseamnă un buget transparent inteligent şi echilibrat făcut, cu cheltuieli de dezvoltare în primul rând. Dar nu să-l faci târziu, să nici nu ţi-l asumi aşa cum nu şi l-a asumat premierul Viorica Dăncilă. Sau mai rău, am văzut ministrul finanţelor publice că spune că dacă va trece moţiune şi să dea Dumnezeu să treacă, nu o să închidă nimeni bugetul pe 2020. La ce găuri şi ce nenorociri sunt acolo cred că la asta s-a referit. Haideţi să înţelegem noi mesajul şi să nu-i lăsăm să facă şi alte găuri şi dezechilibre în această ţară”, a spus președintele PNL.

El a declarat că o altă problemă este cea legată de predictibilitate. „Să ştim ce ne aşteaptă. Vă pun o întrebare. Ştie cineva cât va fi salariul minim în ianuarie 2020 în construcţii? Nu. Guvernul a reglementat până la 31 decembrie 2019. Deci cine îşi face un buget în construcţii pentru 2020 nu ştie ce să scrie. Deci lucrează în ceaţă. E toamnă şi eu îi înţeleg că aşteaptă ceaţa. Pentru că vă mai spun ceva. Există 1,4 miliarde de lei care trebuie să-i împartă la rectificare. Nu i-au împărţit. Nu ştie nimeni cum. Eu am o experienţă tristă la Suceava. Vin noaptea la cabane în munte, să împartă pentru primarii lor. Au împărţit România în două. Şi cel mai grav, că nici nu ne-au lăsat să cheltuim cu legile care le-au dat, vezi OUG 114 şi acum ne ameninţă că ne iau înapoi excendentele care sunt create tot din cauza lor. Ăsta este cinism. Nu se poate aşa ceva”, a declarat Gheorghe Flutur.

Liderul PNL Suceava a prezentat modernizarea Spitalului Județean din Suceava ca pe o poveste de succes a descentralizării

Flutur a spus că o altă problemă care va trebui rezolvată de liberali este cea a descentralizării. Flutur a spus că în acest domeniu s-a vorbit mult, dar nu s-a făcut foarte puțin. „Eu o spun răspicat şi am încredere în preşedintele Klaus Iohannis, care a fost şi primar şi a făcut bine în Sibiu, un oraş cu care ne mândrim. Nu o să putem s ne dezvoltăm dragii mei dacă vom continua să mergem la Bucureşti să ne aprobe schimbarea acoperişului de la o şcoală sau de la un cămin cultural. E prea mult centralism. Uitaţi-vă acolo unde s-a descentralizat şi vă invit la Suceava să vedeţi un Spital Judeţean Modern unde am alocat 60 de milioane de euro în ultimi ani şi este un spital cu care se mândreşte toată lumea”, a declarat Gheorghe Flutur. El a arătat că în cazul Spitalului Județean Suceava descentralizarea a fost o poveste de succes. „Asta cerem. Eu am plecat în administraţia locală ca să primesc mai multă descentralizare. Adică să îmi fie noaptea mai scurtă. Asta vreau”, a precizat Flutur.

Liderul PNL a vorbit și despre aportul adus de Klaus Iohannis în politica externă, în special cu privire la Republica Moldova și Ucraina. „Vreau să vă mulţumesc pentru atitudinea firească şi normală legată de Republica Moldova, de fraţii noştri. I-aţi sprijinit pentru drumul european pe care dorim cu toţii să-l parcurgă. Nu aţi intrat în jocuri politice şi aţi făcut ceva normal şi firesc. Și Ucraina, pentru că avem şi etnici români la Cernăuţi. Aţi fost aproape şi atunci când au greşit cu legea limbii române, nu aţi mai mers în vizită, aţi anulat-o în semn de protest, un semnal de alarmă pentru Guvernul şi Parlamentul de la Kiev. Astea sunt lucruri pentru care eu vreau să vă mulţumesc în numele comunităţii din Bucovina şi din Moldova”, a declarat Flutur.

Nu în ultimul rând el a subliniat faptul că PNL poate să facă o Românie normală în patru paşi. „Primul l-am făcut la europarlamentare. Un scor care situează PNL pe primul loc şi e foarte important semnalul populaţiei. Al doilea pas şi cel mai important este cel care urmează peste cinci săptămâni, alegerile prezidenţiale, care vor asigura drumul european al României şi echilibrul. Și sigur, trebuie să ne înhămăm la următorii doi paşi: alegeri locale cu oameni competenţi în administraţiile locale şi alegerile parlamentare care să dea o majoritate pro-europeană. Ăsta cred că e proiectul unei Românii normale pentru care sunt astăzi aici. Vă doresc succes, contaţi pe noi, pe Moldova şi Bucovina. Doamne ajută şi gândul cel bun”, a încheiat Gheorghe Flutur.