Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a transmis un mesaj de Ziua Națională a României în care arată că încărcătura simbolică a zilei de 1 Decembrie ne obligă să facem pace cu trecutul și să privim cu încredere spre viitor. „Ne obligă să fim responsabili, demni și mândri că suntem români, că trăim într-o țară cum este România. 1 Decembrie este ziua de naştere a României, a unei Românii moderne, conştientă de dreptul său de a se afirma ca stat naţional, unitar şi suveran. Înscriindu-se într-un proces european, bazat pe dreptul popoarelor la autodeterminare, Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 reprezintă împlinirea celui mai înalt ideal naţional al poporului român. Asta ne obligă să nu uităm ceea ce au înţeles artizanii acestui moment măreţ din istoria noastră, anume că „singura noastră forţă care ne poate ţine în viitor e aceea provenită prin unirea tuturor românilor”, după cum spunea Iuliu Maniu”, a spus Ioan Stan.

El a adăugat că la 104 de ani de la Marea Unire, sărbătoarea naţională a românilor este un prilej pentru de a cinsti memoria şi moştenirea celor care au construit România modernă „pe principii de drept şi umanitate”. „Este un prilej de a ne reaminti valorile care au stat la baza unităţii noastre naţionale: libertatea, democraţia, principiul reprezentativităţii, egalitatea în drepturi, respectarea proprietăţii şi a persoanei şi nu în ultimul rând, autonomia confesională. Totodată astăzi, mai mult ca oricând, se cuvine să privim în conștiința noastră și să ne întrebăm dacă am făcut tot ce ține de noi pentru țara noastră. Pentru că România nu trebuie cinstită numai la ocazii festive și nu doar prin discursuri. Faptele noastre bune, realizările noastre, sunt cel mai înalt omagiu pe care îl putem aduce țării. Și dacă facem ce trebuie, când trebuie, cum trebuie este mai onorant pentru țara noastră decât orice discurs public. Așa putem să ne sărbătorim țara zi de zi: făcând ce trebuie, nu ce vrem. La mulți ani românilor de pretutindeni!”, a încheiat Ioan Stan.