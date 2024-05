În cadrul unei conferințe de presă susținută astăzi candidatul Alianței Dreapta Unită (USR, PMP, Forța Dreptei) la funcția de primar al municipiului Suceava, Marian Andronache, a zugrăvit în culori sumbre situația din PNL și PSD și a transmis sucevenilor nemulțumiți precum și simpatizanților liberali și social democrați mesajul că el rămâne singura alternativă garantându-le că după 9 iunie va fi primarul tuturor indiferent de culoarea politică.

”Se vorbește de partidele vechi, de partidele consacrate, de partidele mari. Suntem la Suceava în situația în care PNL-ul stă să explodeze din interior, iar PSD-ul a explodat deja. Nici nu știu dacă din fericire sau din nefericire, doctrinele celor două partite nu mai sunt de luat în seamnă. Nici măcar ei nu mai înțeleg dacă sunt de stânga sau sunt de dreapta. Pentru că alianța asta nefirească i-a bulversat total. Și vin cu un mesaj extrem de clar și răspicat. Stau de vorbă cu foarte mulți oameni care îmi spun că nu se regăsesc în liderii celor două partite și mai ales în candidații lor la funcția de primar al municipiului Suceava. Și nu-i condamn. Afirm doar că eu voi fi în continuare un om vertical și demn în fața obstacolelor politice și rămân la dispoziția tuturor celor nemulțumiți să ne acorde votul lor pentru a duce mai departe o politică în care aceștia să regăsesc, o politică demnă și constructivă. Prin promovarea în lupta electorală a domnului Vasile Râbu, PSD-ul arată că nu mai ține deloc la valorile interne și mai ales la membrii de ani de zile ai acestui partid. La fel și PNL-ul, care și-a tradat candidatul anunțat la Primărie dar și membrii PNL cu mare experiență. Rămân singura alternativă a cetățenilor nemulțumiți, a votanților nemulțumiți, a simpatizaților celor două partide, atât din PNL cât și din PSD, și le garantez că după 9 iunie voi fi primarul tuturor sucevenilor, indiferent de culoarea politică”, a transmis Marian Andronache.