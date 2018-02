Marți 20 februarie s-au împlinit 162 de ani de la Dezrobirea Romilor din România. Cu acestă ocazie prefectul de Suceava, Mirela Elena Adomnicăi, a transmis un mesaj pe care il presentăm integral:

„Data de 20 februarie 1856 reprezintă pentru romii din România data eliberării din robie a ultimei categorii de robi, cei care aparțineau proprietarilor particulari, prin “Legiuirea pentru emanțipația tuturor țiganilor din Principatul Românesc”. Actul normativ a fost promulgat de domnitorul Barbu Știrbei, pe baza unui text întocmit de Petre Mavrogheni și Mihail Kogalniceanu. Astăzi se împlinesc 162 de ani de când romii din România au devenit liberi, zi declarată, de către Parlamentul României, prin Legea 28/2011, Ziua Dezrobirii Romilor din România,

Cu acest prilej, permiteți-mi să aduc un pios omagiu romilor care au fost victime ale Holocaustului sau care au pierit în cele doua războaie mondiale. În calitate de prefect al județului Suceava îi asigur pe toți cetățenii de etnie romă din județ că voi continua parteneriatul cu membrii comunității, în vederea îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Programul Guvernului României 2017 – 2020 și a Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români de etnie romă. Totodată, voi sprijini toate proiectele dumneavoastră și sper ca acestea să aibă o contribuție majoră în dezvoltarea comunității, în eliminarea marginalizării și tuturor formelor de discriminare”.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating