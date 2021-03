„Beneficiile oferite de pădure nu au mai fost demult o preocupare pentru România, însă reprezintă o prioritate pentru actuala guvernare, determinată să îmbunătățească legislația și aplicarea ei. Scopul final este de a asigura în mod sustenabil toate funcțiile pădurii: de protecție, social și economic. Avem nevoie de o nouă strategie forestieră națională ambițioasă, pe care intenționăm să o elaborăm anul acesta și să începem să o aplicăm începând cu anul următor.

Astăzi celebrăm Ziua Internațională a Pădurilor. Națiunile Unite au proclamat la 21 martie 2012 această zi dedicată pădurii, care an după an prinde tot mai multă amploare. Tema propusă anul acesta de Națiunile Unite „Restaurarea pădurii” este convergentă eforturilor noastre de a crește semnificativ suprafața împădurită a țării începând cu acest an. Prin Planul Național de Reziliență și Redresare, vom aloca în perioada 2021-2026, resurse consistente pentru creșterea suprafeței împădurite a țării, cu prioritate în zonele vizate de deșertificare. Din același plan național, urmează să alocam fonduri pentru proiecte de reconstrucție ecologică a ecosistemelor forestiere existente, dar degradate. Totodată, ne dorim ameliorarea practicilor de exploatare forestieră prin investiții în tehnologii prietenoase cu mediul, dar și mijloace digitale de supraveghere și control a activităților ilegale din păduri, în special a tăierilor ilegale de arbori.

Ziua Internațională a Pădurilor este prilejul ca fiecare dintre noi să se întrebe nu doar cum ne putem bucura de beneficiile pădurii, ci și cum o putem proteja și dezvolta pentru ca și generațiile viitoare să le cunoască”.

Florin Cîțu,

Prim-ministru al României