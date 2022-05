”Ultima duminică a lunii mai o dedicăm în fiecare an românilor de pretutindeni, oameni care prin rădăcinile lor strămoșești, tradiții și identitate culturală se simt legați sufletește de România chiar dacă s-au născut, trăiesc sau muncesc în afara granițelor.

Prin ceea ce sunt, prin contribuția la imaginea României în lume, trăirile lor și apropierea sufletească de identitatea noastră comună sunt emoționante. Ziua Românilor de Pretutindeni are rolul de a conștientiza această legătură indestructibilă, subliniind totodată potențialul ei.

Sunt milioane de români în afara țării. În centrul preocupărilor Guvernului sunt românii, indiferent unde se află ei. Promovăm, prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, întărirea legăturilor cu comunităţile istorice româneşti şi susţinerea lor pentru păstrarea identităţii naţionale, prin proiecte educaţionale şi culturale, realizate la nivel interministerial, prin colaborarea cu societatea civilă şi mediul academic.

De asemenea, prin măsurile pe care le adoptăm la nivelul Guvernului, ne asigurăm ca și românii din afara granițelor să se bucure de drepturi depline și acces la servicii administrative digitale și moderne și o mobilitate deplină dinspre sau către România, atât pentru relocare, dar și pentru antreprenoriat, educație, turism sau cultură.

Avem români capabili și talentați, atât în țară, cât și răspândiți în întreaga lume. Cei care își doresc să sprijine efortul nostru de a dezvolta România cu experiența și priceperea lor sunt bineveniți să se întoarcă acasă, iar pentru aceasta avem deja adoptate măsuri care să-i motiveze și să le ofere un mediu economico-social cât mai atractiv. Am făcut deja pași importanți pentru lansarea primelor patru scheme de ajutor de minimis aferente programelor de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, în valoare de 777 de milioane de lei, care vizează inclusiv inserarea în sistemul antreprenorial a românilor care se întorc din diaspora. Avem proiecte prin care vrem să atragem cercetători de excelenţă din afara țării în organizații publice de cercetare, care vor deveni centre de excelenţă, dar și în alte proiecte de vârf care să reunească talentele și cercetarea românească, alături de spiritul antreprenorial românesc, cu sprijinul administrației publice.

Vrem, totodată, ca românii care aleg să muncească în afara granițelor să fie respectați și să li se respecte drepturile prevăzute în legislația țărilor în care muncesc și am convingerea că memorandumul semnat de curând în acest sens la nivelul ministerelor de resort din România și Italia va fi urmat de demersuri similare și cu alte state din Uniunea Europeană și nu numai.

Și, nu în ultimul rând, având în vedere situația dificilă creată de invazia rusă în Ucraina, ținem permanent legătura și suntem alături de comunitatea de români din această țară, să le asigurăm tot ceea ce au nevoie pentru a putea să facă faţă tragediei războiului și crizelor conexe acestui conflict.

Suntem alături de toți românii de pretutindeni. La Mulți Ani, tuturor!”