”Omagiem memoria victimelor Holocaustului din România, cu aceeași determinare de a promova o societate a toleranței și de a combate orice formă de antisemitism și de discurs instigator la ură.

Ziua națională de comemorare a victimelor Holocaustului din România, marcată în fiecare an pe 9 octombrie, este doar o fărâmă de aducere aminte a unui capitol întunecat al istoriei, care a adus suferință și nedreptate pentru milioane de oameni din întreaga lume, inclusiv din România.

La 78 de ani de la începutul deportărilor masive din 1941 ale evreilor din România spre Transnistria, combaterea antisemitismului este o temă constantă aflată în atenția Guvernului României și a reprezentat o temă prioritară a primului mandat al României la Președinția Consiliului UE, din primul semestru al acestui an.

Acțiunile promovate de Guvern pentru păstrarea memoriei Holocaustului și pentru combaterea negaționismului vor continua, astfel încât generațiile următoare să cunoască adevărul istoric și să conștientizeze amploarea suferinței provocată de antisemitism.

Am susținut îndeaproape inițiativa de deschidere a unui Muzeu Național de Istorie a Evreilor și a Holocaustului din România și dezvoltarea unor programe de studii asupra Holocaustului și consider că nici un efort nu este prea mare dacă ne dorim combaterea prejudecăților care alimentează antisemitismul, rasismul, intoleranța, xenofobia și discriminarea sub orice formă.

Omagiile mele pentru victimele Holocaustului, respect pentru suferința lor și a supraviețuitorilor acelei perioade dramatice din istorie. Ne rugăm pentru ei și le păstrăm vie amintirea!

Anul acesta, ziua națională de comemorare a victimelor Holocaustului coincide cu marcarea marii sărbători de Yom Kippur. Cu această ocazie, adresez întregii comunități evreiești din România și din întreaga lume “G’mar Chatima Tova” – Să fiți înscriși cu bine în Cartea Vieții!”

Viorica Dăncilă

Prim-Ministrul României