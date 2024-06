Dragi locuitori ai comunei Berchișești,

Am ajuns la finalul campaniei electorale.

Le-am spus oamenilor ceea ce am făcut şi ceea ce voi face de acum încolo pentru ei!

Am vorbit cu marea majoritate a dumnevoastră, v-am ascultat doleanțele și am găsit soluții împreună.

Am tratat alegerile locale cu seriozitatea și responsabilitatea cuvenită.

Din păcate, am asistat la atacuri ireale la adresa mea, cu multe minciuni, intoxicări și aspecte total neadevărate, toate lansate în ideea de a mă discredita. Eu cred însă în locuitorii din Berchișești și în discernământul lor!

Întotdeauna voi încuraja libertatea de exprimare, nefiind adepta dictaturii și a atacurilor la persoană.

Există viață și după campania electorală.

Suntem și trebuie să rămânem BUNI CONSĂTENI.

Nu trebuie să ne iubim, dar este absolut obligatoriu să ne respectăm.

Mergeţi duminică la urne cu sufletul curat și votați după cum vă dictează conștiința.

Vă îndemn să votaţi atât la alegerile locale, cât și la cele europarlamentare, candidaţii PSD, deoarece ei merită încrederea dumneavoastră şi își vor realiza proiectele privind îmbunătăţirea vieţii oamenilor.

Știți cât am muncit, știți ceea ce am făcut, știți că Primăria comunei Berchișești a avut, are și va avea în continuare un parteneriat solid, pozitiv și constructiv cu comunitatea, cu fiecare dintre voi!

Mulțumirea și încrederea dumneavoastră sunt extrem de importante pentru mine. Relația dintre administrația locală și cetățeni este una din cheia realizărilor de până acum din comuna noastră. Tot ceea ce am construit am reușit cu suportul dumneavoastră!

Dezvoltarea din ultimii ani a Berchișeștiului și îmbunătățirea serviciilor publice oferite oamenilor, precum și susținerea dumneavoastră, mă motivează să continuăm împreună modernizarea comunei.

Vreau să mă ajutați să duc la bun sfârșit proiectele investiționale aflate în prezent în derulare, deoarece toate sunt destinate creșterii calității vieții dumneavoastră și transformării așezării noastre într-o localitate de nivel european.

Vă asigur că voi fi în continuare alături de fiecare dintre dumneavoastră, la bine și la greu. Voi rămâne primarul dumneavoastră, al tuturor, și voi fi mereu

APROAPE DE OAMENI!

Așa să ne ajute Dumnezeu!

VOTAŢI ZENOVIA-VIOLETA ȚĂRAN ȘI PSD, POZIȚIA 1 PE BULETINELE DE VOT!

Primar comuna Berchișești,

Zenovia-Violeta ȚĂRAN