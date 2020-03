Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, a transmis un mesaj emoționant pe pagina sa de facebook pentru conaționalii săi în această perioadă dificilă a existenței umane. Îl redăm integral:

”Am stat mult și am chibzuit dacă in aceste zile este necesară o postare vis-a-vis de pandemia de coronavirus. Da, cred că este necesară o asemenea postare mai ales că sunt profesor, tată și bunic .

In aceste zile, cu toții trebuie să dăm dovadă de responsabilitate, de solidaritate și să urmăm cu strictețe recomandările oficiale.

Este o perioadă în care ne sunt testate două calități umane esențiale :solidaritatea și respectul față de cei aflați în linia întâi în lupta cu pandemia.

Dar, mai ales, este o perioadă în care părinții, trebuie să petreacă cât mai mult timp cu copii. Puteți să vă jucati cu ei mai mult, ca altă dată, să le citiți, să desenați împreună, să le dedicați o parte a zilei sufletului lor minunat!

Suportul emoțional este structura de rezistență cea mai bună pe care o puteți pune la baza dezvoltării copiilor Dvs.! Există numeroase site-uri cu jocuri, fișe sau idei „antiplictiseală”.

Știți, e interesant… să le spune-ți copiilor Dvs., așa cum îmi spune nepoțica mea, :” hai să ne pefacem că eu sunt doctolul, ial tu copilul”.

În această perioadă puteți redescoperi copilul din Dvs.! Puteți face nenumărate lucruri – să decupați litere și figurine, să colorați, să faceți jocuri care au la bază situații reale : jocul de-a doctorul, in care ii puteți învață reguli de igienă, jocul de-a fi iubitor al florilor, jocul “cazematelor” și, mai ales, puteți să îi învățați , prin joc, ce înseamnă să fii învingător !

Am ferma convingere că vom trece cu bine, împreună, peste această criză.

Cel mai important este să ne îmbărbătăm unii pe alții, să nu cădeam pradă deznădejdii pentru că am crea haos in propria familie și care s-ar putea extinde la scară mai mare . Haideți să fim optimiști, să privim cu încredere spre ziua în care ne vom putea strânge din nou mâinile! Să sperăm că această zi nu va fi prea departe .

Prieteni totul depinde de noi !

P.S. In urma testului pe care l-am făcut, ca urmare a prezenței mele la lucrările Senatului , rezultatul a fost “negativ”!

Să auzim numai de bine !”