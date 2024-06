Candidatul PSD pentru funcția de primar în Vatra Dornei, Gheorghe Apetrii, le-a transmis un mesaj cetățenilor din acest municipiu prin care îi asigură că atât el cât și echipa sa de consilier sunt pregătiți să se apuce de treabă și să transforme Vatra Dornei „într-un loc de care să fim mândri”.

Vă prezentăm mesajul transmis dornenilor de Gheorghe Apetrii și echipa PSD din Vatra Dornei:

„Încheiem această campanie electorală cu inima plină de speranță și recunoștință pentru căldura și sprijinul cu care ne-ați primit în fiecare colț al orașului. A fost o adevărată bucurie să discutăm cu voi, să ascultăm nevoile și dorințele voastre și să împărtășim viziunea noastră pentru un viitor mai bun.

Sunt mândru de echipa pe care am reușit să o închegăm în ultimele luni, o echipă formată din oameni dedicați și profesioniști, care mi-au fost alături în această perioadă cu tot sprijinul necesar și care abia așteaptă să se implice în folosul comunității. Avem un program bine pus la punct, axat pe dezvoltarea infrastructurii, revitalizarea economiei locale, îmbunătățirea educației și sănătății, dar mai presus de toate, pe creșterea calității vieții fiecărui dornean.

Vatra Dornei are neapărată nevoie de o schimbare! Nu o spun doar eu, ci și dornenii cu care am vorbit zi de zi în această perioadă. În ultimii 16 ani, am fost cu toții martorii promisiunilor neîmplinite și a lucrărilor de mântuială. Am văzut cum proiectele importante pentru oraș au fost amânate sau neglijate, iar cetățenii au fost nevoiți să se descurce cu servicii de calitate scăzută și infrastructură precară. Am încredere că mesajul nostru a ajuns la voi și că veți sancționa prin vot neajunsurile actualei administrații locale. Orașul nostru merită mai mult și poate mai mult!

Ne dorim un oraș modern, sigur și prosper, un oraș în care fiecare dornean să se simtă mândru că trăiește aici. Vrem să investim într-o infrastructură mai bună, în parcuri și spații verzi bine întreținute, în servicii publice de calitate. Vrem locuri de muncă bine plătite și să atragem investiții care să aducă un plus de valoare comunității noastre.

Suntem pregătiți să ne apucăm de treabă și să transformăm Vatra Dornei într-un loc de care să fim mândri. Tot ce avem nevoie este girul vostru, al cetățenilor, pentru a începe această nouă etapă de prosperitate și dezvoltare. Garantat, nu e doar o promisiune electorală!

Veniți duminică la vot și susțineți schimbarea! VOTAȚI Gheorghe Apetrii Primar, Gheorghe Șoldan Președinte de Consiliu Județean și Echipele PSD pentru Consiliul Local Vatra Dornei și Consiliul Județean Suceava! POZIȚIA NR. 2 PE BULETINELE DE VOT!

Cu drag și recunoștință,

Ing. Gheorghe Apetrii

Echipa PSD Vatra Dornei”

Comandat de PSD Filiala Suceava – cod AEP 21240002