Unul dintre cei mai cunoscuți legumicultori suceveni, Vasile Mătrășoaie, de la Dumbrăveni, spune că nu are cu cine lucra terenul forța de muncă fiind o mare problemă și că a încercat să inițieze niște căldărari, dar a constata că nu sînt născuți pentru gospodărie cu ”sunt născuți să stea degeaba, să te înșele cu fierul vechi, cu una, cu alta, nu-s pentru muncă”. Oamenii, spune el, preferă să meargă la muncă în Germania. Totodată, Mătrășoaie susține că statul nu îi spijină pe cei care produc. Redăm în continuare un interviu acordat de Vasile Mătrășoaie, postului Radio Top.

Radio Top: Domnule Mătrășoaie, cîntă cocoșul la d-voastră, nu?

Vasile Mătrășoaie: Păi da, de la ora 05.00 cîntă cocoșul…

Radio Top: Și cît cîntă, cît îl ține glasul?

Vasile Mătrășoaie: Pînă cînd mă apuc de treabă….

Radio Top: Domnule Mătrășoaie, sîntem în 13 mai. Pînă acum, ce s-a făcut la d-voastră prin solar și prin curte, ce legume?

Vasile Mătrășoaie: Pînă acuma, la mine, încontinuu a fost mișcare. Nu am ținut cont de coronavirus, că mișcarea face bine. Stînd în casă, așa te gîndești, cînd vine și cum vine. Eu am uitat de coronavirus. Eu nu am avut carantină, nu am avut nimic. O continuă mișcare am făcut și merge bine. Am terminat salata, ridichea. Nu prea a fost…Soția nu am lăsat-o la piață să se ducă, s-a mai dus așa, rar, dar m-a ajutat pe mine la treabă în solarii.

Radio Top: Și deci salată și ridiche ați făcut. Și cui ați vîndut?

Vasile Mătrășoaie: Am vîndut pe unde am putut. A mai mers soția la piață, dar nu au fost cantități mari. Așa, ca să o arunc. Am mai dat de pomană. De acum, urmează să plantăm tomatele, o parte din ele. Urmează ardeii și tot așa… Problema e că nu am muncitori. Au plecat în Germania, m-au lăsat baltă. Oamenii se duc la înghesuială, chiar de lucrează mai rău, urnesc baliga pe la străini, problema e că lucrează în Germania. Vin acasă și se dau mari, că lucrează în Germania. Nu lucrează la Mătrășoaie, că nu stă la spatele lor. Le dădea banii, seara plecau și nu stăteam la spatele lor să-i înghesui, dar pleacă în Germania. Lucrează în Germania, nu contează că rînesc la găini sau face altceva.

Radio Top: D-voastră cu cît îi plătiți pe oameni?

Vasile Mătrășoaie: Le dau 2.000 de lei pe lună, bani în mînă, mîncare și țigări. Și nu stăteam la spatele lor. Cînd mă duceam seara, nu se cunoștea nimica ce făceau. Am încercam să inițiez niște căldărari, din ăștia de prin zonă, de la noi, de aici. Băieți tineri, să-i învăț să facă treabă. Nuuuu. Nu sînt născuți pentru gospodărie. Sînt născuți să stea degeaba, să te înșele cu fierul vechi, cu una, cu alta, nu-s pentru muncă. E o mare problemă cu forța de muncă… Eu mă uit pe cîmp așa, nu sînt oameni… Cîmpul e mort la ora actuală. După criza asta, părerea mea, urmează o criză alimentară, că nici nu se lucrează. Guvernul ăsta nici nu pune la punct. Adică, să încurajeze oamenii să lucreze, oamenii care într-adevăr produc. Așa, e ușor să te duci să cumperi marfă de la angro. Și vinzi și gata…

Radio Top: Domnule Mătrășoaie, oamenii care au plecat din zona d-voastră la lucru în Germania, pe cît lucrează acolo?

Vasile Mătrășoaie: Nu spune nimeni pe cît lucrează. Nu știe nimeni. Am încercat să-i conving să rămînă aici… Dar au lăsat totul baltă și au plecat. Au lucrat la mine pe iarnă, cînd vroiau veneau, cînd nu, nu… Cînd a dat colțul ierbii, m-au lăsat baltă și au plecat. M-am chinuit cu niște căldărari de pe la Verești, am pus arpagică… Băieți tineri … Nu, nu fac treabă…

Radio Top: Și d-voastră cu cine lucrați acum?

Vasile Mătrășoaie: Eu, cu soția și cu băiatul.

Radio Top: Trei oameni, cîte hectare?

Vasile Mătrășoaie: Ajunge la vreo 70 de hectare…

Radio Top: Și reușiți?

Vasile Mătrășoaie: Da. Avem și o fermă de animale… Băiatul meu are ferma, iar eu pe toate fronturile cu legumicultura… Am o colaborare strînsă cu doctorul Vînătoru de la Buzău (n.r. Costel Vînătoru, profesor, doctor în horticultură și cercetător științific), care nu-i luat în seamă și pe care îl ține ministrul Agriculturii de dimineață pînă seara pe holurile ministerului, fără nici o importanță… Un om de o mare valoare, care produce semințele de legume de la Buzău. Asta e problema cu sămînța… Savantul român care face sămînța în Laboratorul de genetică și ameliorare. Am la mine, aici. Am venit în ajutorul oamenilor bătrîni, care nu pot să care pari, care nu știu să copilească tomatele. Am vreo 14 soiuri de tomate care se cultivau acum 70-80 de ani în urmă… Niște soiuri foarte apreciate. Am niște comenzi, de pe la oamenii care mă cunosc pentru sucuri de roșii destul de valoroase. Dar nu se ia în seamă. Asta e problema. La un moment dat o să închidă granițele și nu o să aibă românii ce pune pe masă…

Radio Top: D-voastră spuneți că domnul Vînătoru care produce astfel de semințe și de la care luați și d-voastră nu e băgat în seamă de cei de la Ministerul Agriculturii? Nu e ajutat?

Vasile Mătrășoaie: Nu îl ajută deloc ca să producă sămînță… Eu am luat, le-am testat. Domnul doctor Vînătoru spune că care îți convine, îți convine… Care nu, asta e… Am 9 soiuri de gogoșari de la el în cultură, vreo 20 de soiuri de roșii, vreo 30 de soiuri de ardei iute… Și toate sînt expuse la mine în sat… Sînt de o mare valoare, cu gust excelent.

Radio Top: Dar vă ajută statul cu ceva pe d-voastră, ca legumicultor?

Vasile Mătrășoaie: Nu mă ajută cu absolut nimic… Singurul care mă ajută e doctorul Vînătoru, de la Buzău. Colaborez cu el și cu academicianul Victor Lăcătușu… Mai colaborăm așa și atît… Nu mă ajută cu nimic statul. Nu vine să mă întrebe ceva… Poate o veni îndată, cînd începe campania electorală, să vină să mă ajute cu ceva… Am oprit băiatul tînăr acasă… Lucrează cu mine la o fermă de vaci, uns de baligă din cap pînă în picioare… Singurul care m-a mai ajutat e primarul de Dumbrăveni (n.r. Ioan Pavăl) care mi-a asigurat lumina electrică în cîmp și mi-a turnat asfalt. E mare lucru..

Radio Top: Și acum sperați că în perioada asta, mai ales după ce se va scoate carantina, veți avea parte de mai mulți oameni la lucru?

Vasile Mătrășoaie: Nu cred. Oamenii care vin la lucru caută să stea degeaba, să ia banul și să caute dacă poate pune mîna pe ceva… În rest, să sperăm, că speranța moare ultima, dar problema nu o văd bine. Nu văd bine nici anul ăsta… Care o să aibă posibilitate să aibă apă…Eu am posibilitate acolo, că m-a ajutat Dumnezeu, fiindcă îmi place munca, nu îmi place să înșel pe nimeni… Stau de dimineață la muncă și nu mă simt obosit deloc. Stau de dimineață pînă seara acolo, în continuă mișcare… Vă spun cu coronavirusul ăsta… Tot ascult, că am un aparat de radio aici… Și specialiștii spun că coagulează și sîngele. Stînd degeaba, sigur că se coagulează sîngele. Eu dacă fac mișcare încontinuu, sîngele e în mișcare… Eu nu pot sta degeaba…. Un pic dacă mă odihnesc, trebuie să pun mîna pe o carte să o studiez..

Radio Top: Domnule Mătrășoaie, văd în piață, pe la noi, sînt niște prețuri din astea… Cireșe 70 de lei, căpșuni 20 de lei… Unde sînt făcute, pe Lună?

Vasile Mătrășoaie: Dacă sînt aduse din afară… Unul de la Rădăuți a venit aseară la mine… Că a mîncat roșii… Și mă întreabă de ce îl doare stomacul și rîgîie? Rîgîiala vine de la pesticide și insecticide… Că nu are cum să ajungă niște produse să țină aîât de mult pe rafturile din România, că sînt tratate… Și la noi la fel… Nu se ține cont la care plante se dă, nu se ține cont de timpul de pauză, nu se ține cont de gramajul care se dă pe plante… Asta e marea problemă… Neavînd cultură, omul dă cu ce știe, dă mai mult, să moară musculița albă…

Radio Top: Cînd credeți că veți avea prima tură de roșii? Și cam la ce preț estimați că vor fi?

Vasile Mătrășoaie: Prima tură de roșii, nu pot să estimez, avînd în vedere diferențele de temperatură, cald-frig. La legume nu prea le place… În special la roșii și ardei… Nu le place, pentru că sînt niște culturi termofile. Vreau căldură… Cînd vezi că noaptea e frig, ziua cald, mă uit la ele, așa stau cam supărate… Nu prea le convine…

Radio Top: Într-o lună, credeți că veți avea roșii?

Vasile Mătrășoaie: Într-o lună jumate cam așa… Pe la 1 iulie, cam. Ieri parcă venea prăpădul lumii, ce vînt și ce nenorocire era…

Radio Top: Și la ce preț credeți că vor ieși roșiile?

Vasile Mătrășoaie: Prețul ca anul trecut…5 lei, 6 lei, 7 lei, cam așa… Depinde și de piață. Dacă e marfă multă pe piață, prețul e mai mic… .

Radio Top: Și cu seceta aceasta, v-a creat probleme?

Vasile Mătrășoaie: Bineînțeles că creează probleme… Cîmpul e gol complet. Îți vine a plînge… Iarba e mică, începe să se înroșească. Eu am posibilitate de apă acolo, că am făcut o fîntînă, are un vad puternic și în Lunca Siretului, Dumnezeu ne-a dat așa… A ținut cu mine, că a văzut că muncesc și mă sacrific. Dar va fi o mare problemă… Vînturile astea bat a secetă… Am și eu vreo cîțiva ani lăsați în spate… Și nu prea am prins luni cu nenorocirile astea…

Radio Top: Domnule Mătrășoaie, vă mulțumesc foarte mult, spor la treabă. Știu că spor la treabă aveți…

Vasile Mătrășoaie: Vă mai spun o treabă… Dumnezeu îți dă materie cenușie și putere fizică, dar omul trebuie să o folosească… Dacă ai credință în Dumnezeu și vrei să faci treabă, indiferent ce ar fi și cît de greu ar fi tot faci ceva…Tot realizezi ceva în urmă, să se vadă ceva… Dar așa, nu ar să vină Dumnezeu să-ți facă, tu să stai în casă și Dumnezeu să vină să lucreze… Tu trebuie să te apuci de treabă și merge… Altfel nu…