MET România, subsidiara grupului elvețian MET, continuă parteneriatul cu turneul de tenis Concord Iași Open și devine sponsor principal al ediției din acest an. Ajuns la cea de-a cincea ediție, turneul de categorie ATP Challenger 100 va avea loc în perioada 8-14 iulie 2024 la Baza Sportivă Ciric din Iași.

Grupul MET se definește în business și antreprenoriat prin excelență și performanță, aspecte care caracterizează și tenisul profesionist. Compania își dorește să contribuie în continuare la dezvoltarea talentelor și la susținerea performanței în tenis. Astfel, parteneriatul de durată cu turneul organizat la Iași a venit natural, consolidând legătura dintre valorile MET și spiritul competitiv al tenisului. Prin implicare, MET România încurajează excelența pe terenul de tenis și sprijină tinerii sportivi pentru a obține rezultate la nivel înalt.

„Tenisul este un sport complex, ce are la bază Agilitatea, Independența și Curajul, valori ce definesc atât grupul MET, cât și turneul în sine. Ne bucurăm să fim din nou alături de Concord Iași Open, unul dintre turneele care pun România pe harta tenisului mondial. Așteptăm cu nerăbdare această ediție și îi invităm pe toți pasionații sportului să ni se alăture în tribune.”, menționează Florin Frunză, CEO MET România.

Anul acesta, MET România facilitează accesul copiilor în lumea fascinantă a tenisului de mare performanță la Concord Iași Open powered by MET. Prin intermediul Kids Media Day, compania oferă copiilor din regiune șansa de a fi spectatori și de a explora culisele tenisului profesionist timp de o zi. Inițiativa este organizată în parteneriat cu Teach for Romania, cu care MET România are o colaborare de lungă durată.

Cu aceeași pasiune cu care se dedică clienților săi prin serviciile de furnizare de energie, MET România își propune să creeze o experiență memorabilă pentru fanii tenisului la Iași. Prin continuarea parteneriatului cu Concord Iași Open, compania vrea să inspire și să energizeze publicul, oferindu-le tuturor celor prezenți ocazia de a trăi intensitatea competiției și frumusețea sportului de performanță.

MET România Energy

MET România Energy este unul dintre cei mai importanți furnizori locali de servicii integrate în domeniul energetic, cu operațiuni pe piețele gazelor naturale și energiei electrice, care includ activități de furnizare, consultanță, servicii de echilibrare și producție de energie din surse regenerabile. Compania are o experiență de peste 14 ani pe piața locală și este parte din MET Group, cu sediul central în Elveția și prezență în 15 țări, 30 de piețe naționale de gaze naturale și în 39 de centre internaționale de tranzacționare.