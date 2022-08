Meta Estate Trust, companie de tip holding care activeaza in sectorul imobiliar, a debutat astazi, 29 august, pe piata AeRO, segmentul de actiuni al Sistemului Multilateral de Tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti. Actiunile Meta Estate Trust se tranzactioneaza sub simbolul bursier MET. Listarea companiei a fost precedata de o oferta publica initiala, derulata in perioada 20 iulie – 2 august in urma careia compania a atras 14 milioane de lei de la investitori.

„Ne bucuram sa avem incepand de astazi un nou emitent la Bursa de Valori Bucuresti. Meta Estate Trust este a 11-a companie care se listeaza pe piata AeRO de la inceputul acestui an. Ii felicit pentru decizia de atragere de finantare prin intermediul pietei de capital pentru a-si pune in aplicare planurile de dezvoltare a companiei. Totodata, listarea holdingului Meta Estate Trust consolideaza prezenta sectorului imobiliar la bursa”, a declarat Radu Hanga, Presedintele Bursei de Valori Bucuresti.

“Astazi, 29 august 2022, este o zi foarte importanta pentru echipa si actionarii Meta Estate Trust. Odata cu listarea actiunilor MET pe piata AeRO, la putin peste un an de la infiintare, facem inca un pas in dezvoltarea companiei, continuand drumul spre tintele propuse: transferul pe piata principala a BVB si atingerea unui volum de active de 100 milioane euro. Avem un model de business care ne diferentiaza de alti emitenti listati si suntem bucurosi ca ne indeplinim misiunea asumata de a democratiza investitiile imobiliare. Am creat premisele ca investitorii sa devina parteneri de lunga durata si vom folosi mecanismele pietei de capital pentru a aduce plus valoare actionarilor. Astfel, in urma deciziei Adunarii Generale a Actionarilor din aprilie, intentionam sa lansam doua emisiuni de obligatiuni in trimestrul IV al acestui an”, a declarat Eugen Voicu, Presedinte al CA Meta Estate Trust.

Meta Estate Trust a desfasurat oferta publica de vanzare in perioada 20 iulie – 2 august, in urma careia compania a atras suma de 14 milioane de lei. Capitalul social subscris si varsat al companiei este de 87 milioane RON, divizat in 75,7 milioane actiuni ordinare reprezentand 87,1% din capitalul social total si 11,2 milioane actiuni preferentiale, fara drept de vot, reprezentand 12,9 % din capitalul social total.

“Strategia companiei pana la finalul acestui an este de diversificare prin extinderea prezentei si pe alte segmente de real estate si estimam noi investitii in active de peste 15 milioane de euro. Un alt obiectiv este realizarea unei comunicari foarte bune cu investitorii si mentinerea unor standarde de guvernanta corporativa la cel mai inalt nivel. In acelasi timp, vom acorda mare atentie lichiditatii si cresterii capitalizarii companiei”, a precizat Oriol Casellas Deig, CEO Meta Estate Trust.

“Prin listarea Meta Estate Trust am finalizat cea mai mare oferta publica initiala derulata in anul 2022, realizare ce ne bucura cu atat mai mult cu cat contextul de piata este unul dificil si marcat de incertitudini, atat din punct de vedere macroeconomic, cat si din punct de vedere al contextului geopolitic. Am observat un interes crescut al investitorilor pentru actiunile Meta Estate Trust ceea ce reprezinta inca o confirmare a faptului ca modelele de business inovative au capacitatea de a atrage finantarea prin intermediul pietei de capital, iar reprezentativitatea sectorului imobiliar la BVB creste prin aceasta noua listare, granularilitatea fiind unul dintre avantajele majore ale unei astfel de investitii”, a declarat Razvan Rat, Director General Adjunct BRK Financial Group.

Despre Meta Estate Trust

Meta Estate Trust, companie fondata de un grup de antreprenori romani cu o vasta experienta in piata de capital si cea de real estate, si-a inceput activitatea in urma cu putin peste un an. Modelul de business presupune investitii in segmentul imobiliar, cu un ciclu scurt de rotatie a capitalurilor, cu focus pe segmentul rezidential urban mare. Compania a derulat doua plasamente private si o oferta publica de vanzare de actiuni, in urma carora capitalul social al companiei a ajuns la valoarea de 87 de milioane de lei. De la infiintare si pana in prezent, Meta Estate Trust a investit peste 17 milioane de euro in 22 de proiecte imobiliare, realizand pana acum exit total din 5 dintre acestea.

