Noul Hotel Zena din Washington, D.C., a fost deschis in aceasta luna cu un difuzor inteligent Google Nest Hub in fiecare camera. Acesta este integrat cu ajutorul platformei dezvoltatorului de tehnologie vocala Volara, pentru afacerile din domeniul ospitalitatii. Astfel, clientii din cele 191 de camere vor putea controla totul din camera lor, utilizand Asistentul Google, care detine si un intrerupator Google Home, prin intermediul platformei Hotel Solution Google.

Acestia vor putea intreba asistentul virtual ce recomandari si idei locale au pentru a desfasura anumite activitati. Hotelul Zena continua raspandirea dispozitivelor inteligente si afisajelor inteligente in hoteluri, chiar daca Google nu este singurul astfel de dispozitiv vocal.

Cum pot folosi oaspetii asistentul virtual Google Nest Hub

Hotelul Zena este dedicat in mod special sarbatoririi realizarilor femeilor și luptei pentru egalitatea de gen. Hub-urile Google Nest din camerele hotelului Zena permit oamenilor care stau acolo sa-si controleze activitatile si comunicarea cu angajatii hotelului prin voce. In acelasi timp, acestia pot chiar sa solicite articole de toaleta sau ceea ce au nevoie prin intermediul platformei de operatiuni hoteliere.

Clientii pot apela prin Google Nest restaurante, pot rezerva anumite facilitati la hotel si pot trata asistentul vocal ca un controler inteligent pentru casa. Hotelul Zena este al cincilea hotel Viceroy cu asistenti vocali in camerele care utilizeaza Volara si al doilea care foloseste Google Assistant. Compania a adaugat mai intai boxele inteligente bazate pe Alexa la Viceroy Los Cabos in 2018, apoi a extins sistemul la Hotel Zetta San Francisco si Viceroy L’Ermitage Beverly Hills in 2019.

Beneficiile pe care le au clientii

Prin implementarea boxelor inteligente, clientii pot beneficia de anumite lucruri fara a fi nevoiti sa aiba contact cu angajatii. Acest lucru este realizat si in contextul actual in care ne aflam, in plina pandemie. Pentru a limita contactul dintre persoane, asistentii virtuali au devenit cea mai buna solutie pentru industria hoteliera.

In acest mod clientii pot avea parte de tot ceea ce-si doresc, iar tot ce trebuie sa faca este sa transmita o comanda vocala asistentului Google Nest Hub. In functie de hotel, ecranul inteligent poate gestiona check-out-urile, astfel incat oaspetii sa poata pleca direct din camera lor, fara a mai avea contact cu receptionista sau alte persoane.

Motivul pentru care hotelul detine dispozitive AI

Ademenirea clientilor cu camere care dispun de dispozitive inteligente are sens pe masura ce oamenii devin mai confortabili cu tehnologia de la casele lor si de pe dispozitivele mobile. Odata ce te-ai obisnuit sa-ti controlezi luminile si termostatul prin voce in casa ta, s-ar putea sa ti sa para dificil sa fii nevoit sa revii la controlul cu mana cand esti la un hotel de lux.

La randul lor, hotelurile beneficiaza de costuri mai mici, deoarece sunt necesare mai putine resurse pentru a interactiona cu clientii prin AI decat cu angajatii. Dezvoltatorii de asistenti vocali se extind in hoteluri mai repede ca niciodata, iar in viitor acestea vor fi adoptate de majoritatea lanturilor hoteliere.