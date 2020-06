Avand in vedere situatia actuala, multe afaceri au inceput sa nu mai functioneze. Faptul ca a fost necesar sa se suspende activitatea sau ca nu au mai avut suficient de multi clienti ca inainte a dus la o scadere a profitului. Acest lucru ii duce cu gandul pe multi la inchiderea business-ului.

Din fericire nu este nevoie sa faci asta pana nu incerci metode de promovare suficient de eficiente in mediul online. Astfel, fie ca apelezi la o agentie pentru servicii FB ads, servicii SEO sau Google Ads, este necesar ca acestea sa gaseasca o varietate de resurse si instrumente care sa poata ajuta la sustinerea afacerii.

Cateva dintre modalitatile prin care iti poti promova afacerea pe timpul pandemiei si al crizei:

Office 365 pentru afaceri

Echipa ta lucreaza la distanta in aceasta perioada? Este posibil ca pandemia sa modifice modul in care iti desfasori activitatea. Cu Office 365, echipa ta poate avea acces la tot ceea ce va avea nevoie pentru a mentine activitatea. Office 365 este un serviciu bazat pe abonamente care va ofera acces la linia de produse Microsoft Office.

Aceasta include aplicatii utile precum Word, Excel, PowerPoint si multe altele. De asemenea, include echipele Microsoft. In echipele Microsoft, echipa ta poate fi creativa, colaboreaza, tine intalniri si lucreaza impreuna, toate intr-o singura locatie sigura.

Dezvoltare site web si comert electronic

Daca site-ul companiei are nevoie de crestere, acum este un moment excelent pentru a face actualizari si modificari. Indiferent daca doresti si modifici designul sau sa iti creezi noi servicii si produse pe care sa le vinzi online, orice schimbare sau imbunatatire este binevenita. Nu uita si de imbunatatirea SEO care te poate ajuta sa urci in pozitiile Google si ulterior afacerea sa sporeasca.

Marketing prin e-mail

Obisnuiesti sa pastrezi legatura cu clientii tai? Comunicarea este cruciala, in special in timpul unei pandemii la nivel mondial. O campanie de e-mail marketing este o modalitate excelenta de a impartasi informatii importante despre afaceri. Indiferent daca lucrezi de la distanta in perioada asta, e-mail marketing-ul ramane o optiune de luat in seama prin care clientii tai sa nu uite de tine.

Anunturi Google Pay Per Click (PPC)

Chiar si afacerile mari au parte de schimbari in ceea ce priveste profitul in aceasta perioada de pandemie. Ceea ce mai ramane de facut este sa se promoveze in continuare si sa se axeze mai mult pe mediul online. Odata cu cresterea activitatii online, este mai important ca niciodata ca anunturile companiei tale sa apara atunci cand oamenii cauta produse si servicii conexe. Cu o campanie efectiva de Plata Per Click, poti profita de activitatea de cautare si de activitati online sporite, utilizand acesti utilizatori pe site-ul tau.

Social Media Marketing

Social media este un loc ideal pentru a impartasi actualizari si informatii cu comunitatea ta. De asemenea, aici poti tine pasul cu alte companii si poti ramane in contact cu clientii tai. Este important sa ai o strategie de social media bine pusa la punct si functionala, in special in perioade ca acestea.