Internetul este o binecuvantare, dar si un blestem pentru companii. Reputatia unei marci este vulnerabila la valurile de continut generat de utilizatori, lucru care nu se intampla inainte de aparitia mediului online. Este posibil ca blogurile si site-urile de recenzii sa fie inundate cu povesti despre experientele clientilor, acestea putand fi inselatoare, inexacte si daunatoare pentru un produs sau un serviciu.

In prezent, articolele sunt indexate de Google si apar rapid in paginile web sau pe site-urile de socializare, consumatorii gasind aceste informatii cu doar cateva click-uri.

Cu toate acestea, prin asocierea unui continut puternic si pozitiv si prin folosirea unei strategii de management a reputatiei online (ORM), markerii isi pot proteja si repara etic imaginea online.

Iata cateva elemente cheie de continut care joaca un rol crucial in crearea credibilitatii in fata publicului online.

Crearea unui microsite pentru controlul crizelor

In timp ce retelele de socializare si blogurile sunt utilizate pentru a creste prezenta online a unei firme, intreprinderile exploreaza si utilizarea unui microsite – un domeniu mic cu cateva pagini extrem de bine directionate. Aceste site-uri web in miniatura nu sunt doar pentru managementul reputatiei. Ele sunt, de asemenea, instrumente fantastice pentru controlul unei crize. Permit mutarea continutului legat de criza de pe site-ul principal al unei marci, distragand astfel clientii existenti.

In plus, un microsite ofera companiilor o platforma sigura pentru pastrarea unei mesagerii consecvente in timpul unei urgente de relatii cu publicul.

Pe un microsite pentru controlul crizelor ar fi util sa:

Indicati clar problema;

Fiti transparent;

Adresati intrebari frecvente;

Furnizati detalii despre actiunile intreprinse;

Oferiti informatii de contact pentru presa si public.

Advertoriale despre marca – strategii media platite pentru a castiga o buna reputatie

In urma unei crize, povestile daunatoare iti vor strica imaginea ani de zile, pentru ca Google asociaza subiectele atunci cand apar in mod constant impreuna. Prin urmare, publicarea unui volum mare de advertoriale, sau continut legat de un aspect pozitiv al marcii defaimate, va invinge in cele din urma conexiunile nedorite. Desi aceasta este o simplificare mare a modului in care functioneaza managementul reputatie online, este metoda de baza pentru aceasta strategie.

Advertorialele pot fi impartite in doua categorii principale – media castigata si cea platita. In timp ce ambele strategii presupun un continut de inalta calitate, ele au obiective diferite.

Media castigata se obtine prin intermediul comunicatelor de presa si al planificarii organice a unui continut platit. Castigati, deci, backlinks-uri de incredere catre continut pozitiv pentru numele marcii dumneavoastra.

se obtine prin intermediul comunicatelor de presa si al planificarii organice a unui continut platit. Castigati, deci, backlinks-uri de incredere catre continut pozitiv pentru numele marcii dumneavoastra. Media platita se refera la continut sponsorizat si reclame publicitare. Spre deosebire de media castigata, cea platita este orientata catre consumatori.

”Oamenii cumpara de la firme in care au incredere, iar in era revolutiei digitale nu au cum sa aiba incredere intr-o companie pe care nu o gasesc online. Un advertorial nu aduce primavara, dar este prima samanta care planteaza incredere. Increderea in clienti trebuie constant ingrjita, cultivata si crescuta prin rezultate reale, seriozitate si consistenta. Pe care, din nou, le poti comunica online sa construiesti increderea.” – Corina Stefan

Infografie pentru continut pozitiv pe cautare imagini

Advertorialul nu este singurul tip de continut care poate imbunatati reputatia online a unui produs. Google poate include in rezultatele cautarilor si imagini, daca exista suficient continut vizual. O strategie infografica ar trebui sa se axeze pe:

Castigare de backlinks-uri de la site-uri web de renume catre infografiile gazduite pe domeniul dumneavoastra;

Crearea imaginilor captivante si gestionarea unui cont Pinterest care sa ofere un depozit de continut vizual de calitate.

Acestea sunt doar cateva moduri in care se poate realiza managementul reputatiei online si se pot folosi pentru a construi, proteja si repara imaginea unui produs sau a unui serviciu. Atunci cand firmele investesc in dezvoltarea si promovarea continutului pozitiv, articolele negative sunt mai putin susceptibile si nu vor mai domina profilul de cautare care deterioreaza imaginea.