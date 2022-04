Sunt multe femei care isi doresc sa castige bani din hobby-urile lor, iar tricotatul si crosetatul nu fac exceptie. Sunt activitati placute si relaxante care pot incepe ca o joaca in incercarea de a lucra o caciulita draguta pentru cel mic si pot deveni usor o pasiune care iti ocupa intreaga zi.

De asemenea, sunt multe mamici care impletesc sau croseteaza si care au ajus la un nivel atat de profesional incat pot realiza adevarate opere de arta. Pulovere, saluri, ciorapi, caciuli, manusi, rochii, simple sau cu modele incredibile, toate se pot vinde si pot crea o sursa reala de venit, daca stii ce sa faci.

Daca esti si tu pasionata de tricotat sau de crosetat, acest articol este exact ceea ce ai nevoie pentru a afla cum poti sa iti transformi hobby-ul intr-o sursa valoroasa de venit si a avea o afacere cu norma intreaga sau cu jumatate de norma.

Vinde-ti lucrarile

Prima metoda prin care poti castiga bani din aceasta pasiune este vanzarea produselor si poti face acest lucru prin targurile artizanale sau online prin intermediul site-urilor. Exista magazine online pe care poti sa iti postezi si vinde lucrarile alaturi de alti artisti, dar va trebui sa platesti un procent din castig.

De asemenea, daca nu vrei sa platesti la nesfarsit acest comision, exista posibilitatea de a avea propriul magazin online. Daca pe moment ti se pare o investitie prea mare, sa stii ca exista agentii de web design profesionale care, in doar cateva zile, iti pot furniza un magazin online ieftin. Chiar daca are un design simplu, arata foarte profesional si este perfect functional. Nu costa mult si il vei avea rapid!

Incepe un blog de tricotat si crosetat

Pe langa tricotat, iti place si sa scrii? Atunci un blog de tricotat si crosetat este cea mai buna metoda pentru a-ti valorifica pasiunea! Va fi distractiv sa scrii despre experienta ta, sa impartasesti cu alte femei proiectele pe care le ai, sa prezinti firele de lucru, instrumentele si modelele de tricotat si crosetat si chiar sa postezi tutoriale.

Femeile care au aceeasi pasiune ca si tine vor fi repede interesate de informatiile pe care le impartasesti. Si sigur stii ca sunteti multe care aveti acest hobby, deci publicul este asigurat.

Chiar daca va fi nevoie de timp si de un pic de munca, cu siguranta, in cativa ani, poti ajunge sa castigi bani dintr-un blog de tricotat si crosetat. In plus, poti folosi blogul pentru a-ti promova si vinde produsele, pentru a oferi spatiu de reclama platita sau pentru marketing afiliat

Creeaza si vinde propriile modele de tricotat si crosetat

Daca iti place sa creezi modele noi de tricotat si crosetat, le poti vinde pe internet. Sunt multe site-uri pe care le poti posta si vei fi surprinsa sa aflii cat de muti bani se pot castiga din crearea propriilor modele de tricotat si crosetat.

Le poti vinde pe Ravelry, Love Craft, Ebay sau chiar pe site-ul propriu. Cel mai des se vand sub forma de fisier digital pe care clientii le descarca. Pentru ca, odata ce le-ai postat si ori de cat ori vor fi cumparate iti genereaza profit, creezi o sursa valoroasa de venit pasiv.

Scrie carti de tricotat si crosetat

O alta modalitate de a castiga bani din pasiunea ta este sa publici carti cu modele de tricotat sau crosetat. Nu ai nevoie de un editor pentru a face acest lucru. Sunt multe tipografii si edituri la care poti apela si apoi iti poti publica si vinde cartile pe Amazon.

De asemenea, daca nu vrei sa investesti bani in tiparirea cartilor, le poti vinde in format electronic pe diverse site-uri sau chiar pe site-ul tau.

Devino YouTuber

Poti castiga bani si de pe YouTube prin plasarea de reclame in videoclipurile postate. Sunt multe femei pasionate de tricotat si crosetat care cauta tutoriale pentru diverse modele sau solutii si sigur vei reusi rapid sa iti creezi un canal apreciat cu multi subscriberi si vizualizari.

Prin urmare, daca nu esti scriitoare si nu crezi ca poti intretine un blog de tricotat si crosetat, creeaza un canal de acest gen pe YouTube. Curand va deveni o modalitate de a castiga bani.

Vinde fotografii cu creatiile tale

Poate ca nu stii, dar exista si o piata pentru fotografiile cu produse tricotate si crosetate care iti ofera o alta modalitate excelenta de a crea o sursa de venit pasiv. Site-urile si blogurile de tricotat si crosetat au nevoie constant de fotografii noi pentru postarile lor. Imaginile sunt cele care spun cat mai bine povestea din spatele lucrarilor si nu pot lipsi, prin urmare, poti castuga bani si pe aceasta cale.