In plina pandemie, Andreea Ilie si M.A.N. au dat frau liber imaginatiei si au realizat mixul “Bella Ciao”, pe care il lanseaza la casa de discuri si de productie, Norvis Music.

Andreea Ilie este cea mai cunoscuta mezzosoprana pop-opera din Romania, fiind un artist liric al Operei Nationale Romane din Bucuresti. Frumoasa a participat la Campania „Opreste barbaria, salveaza ciocarlia!”, unde a interpretat rolul solistei impuscate pe scena, din aria „Lascia Ch’Io Pianga”, castigand trofeul de aur. Tanara a castigat si numeroase premii de miss, fiind un model de succes.

Andreea Ilie a mai lansat in trecut piese ca: „Se Si Perde Un Amore”, „Devotion”, “Nu mai e Timp” alaturi de Dan Bittman, „Wishing You Were Somehow Here Again”, iar pe viitor ne pregateste „Amor, Amor”, o colaborare cu Sean Norvis.

„Autoizolarea a scos tot ce-i mai frumos din noi. Eu fredonam zilnic, alaturi de prietenii mei, “Bella Ciao” din serialul “Casa del Papel” si am realizat ca a devenit un imn al rezistentei si pentru cei care stam acasa. Am profitat de inspiratie si de timpul pe care il am acum la dispozitie si am înregistrat un mix plin de viata”, a declarat Andreea Ilie.

M.A.N., pe numele sau real Marian Zlotowicz, este un compozitor de muzica electronica din Kluczbork, Polonia. Piesele lui au fost incluse anul trecut pe compilatii precum: „Amsterdam 2019”, „Ibiza Closing Parties”, „Best of EDM”, „Deep House Selections” si „Deep House Ibiza 2020”.

Incepand de astazi, piesa este disponibila in toate magazinele digitale.