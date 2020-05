Sâmbătă, 2 mai , în jurul orei 08.00, polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava au efectuat semnalele regulamentare pentru oprirea la control, pe raza localității Marginea, județul Suceava, a unui microbuz marca Mercedes.

La observarea patrulei Poliției de Frontieră, șoferul a demarat în trombă, fapt pentru care s-a pornit în urmărirea mijlocului de transport. După câteva sute de metri, colegii noștri au descoperit microbuzul abandonat, iar in interiorul acestuia au putut fi observate mai multe colete care conțineau țigări. În urma inventarierii baxurilor descoperite în mijlocul de transport a rezultat cantitatea de 22.100 de pachete cu ţigări, de proveniență ucraineană, în valoare de 258.600 lei.

În cauză, se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, iar întreaga cantitate de țigări a fost ridicată în vederea confiscării.

De asemenea, autoturismul folosit la transportul țigărilor, în valoare de 7.000 lei, a fost indisponibilizat la sediul Poliției de Frontieră, iar în continuare se fac verificări în vederea documentării întregii activități infracționale, precum și pentru reținerea tuturor persoanelor implicate.