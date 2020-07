Un echipaj rutier din cadrul Poliției municipiului Rădăuți a oprit pentru control pe raza comunei Marginea microbuzul condus de un bărbat de 41 de ani din comuna Iaslovăţ.

Procedându-se la verificarea documentelor conducătorului auto și ale microbuzului condus, lucrătorii de poliție au constatat că microbuzul în cauză este prevăzut cu un număr de 20 de locuri, fiind destinat transportului public de persoane, iar bărbatul de 41 de ani nu este posesor de permis de conducere valabil pentru categoria D1 sau D.

Fiind întrebat despre împrejurările în care a condus microbuzul, conducătorul auto a declarat că autovehiculul i-a fost încredințat spre conducere de către un bărbat de 48 de ani din comuna Arbore, pentru a-l proba deoarece nu funcționa în parametri normali.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii de către bărbatul de 41 de ani a infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere” și față de bărbatul de 48 de ani sub aspectul comiterii infracțiunii de „încredințarea unui vehicul pentru conducere pe drumurile publice unei persoane ce nu deține un permis corespunzător categoriei din care face autovehiculul”, ce va fi soluţionat procedural.