Compania Microsoft a confirmat saptamana trecuta faptul ca a purtat discutii cu compania chineza de tehnologie ByteDance pentru a achizitiona aplicatia sociala in trend acum, TikTok. Aceasta colaboreaza cu guvernul american cu privire la acord si intentioneaza sa incheie aceste negocieri pana pe 15 septembrie. Mai mult, ByteDance a acceptat sa incheie intelegerea cu Microsoft.

Cu toate acestea, presedintele Donald Trump s-a opus initial acestei idei si nu este de acord ca aplicatia sa se mute in America din cauza securitatii si a faptului ca aplicatia este realizata in China. Acest lucru a fost lamurit de catre companie. Microsoft asigura guvernulului faptul ca vor revizui complet securitatea si vor avea grija ca achizitia sa ofere beneficii economice tarii.

Microsoft doreste sa achizitionze aceasta aplicatie pentru SUA, Canada, Australia si Noua Zeelanda, oferind posibilitatea si altor investitori americani sau consultanti de afaceri sa se implice in noua achizitie. Insa, pana in prezent, compania nu a dezvaluit nici unul dintre termenii contractului care ar putea fi semnat pana luna viitoare.

Important este faptul ca utilizatorii TikTok se pot bucura in continuare de aceeasi experienta de pana acum, adaugand in acelasi timp securitate de clasa mondiala, confidentialitate si protectie digitala. Modelul de operare al serviciului ar fi construit pentru a asigura transparenta utilizatorilor, precum si pentru supravegherea adecvata a securitatii de catre guvernele din aceste tari.

Avand in vedere aceste aspecte, Trump a acceptat sa acorde companiei ByteDance 45 de zile pentru a incheia o intelegere cu Microsoft pentru TikTok. Microsoft a spus ca se va asigura ca datele despre utilizatorii TikTok din Statele Unite vor fi localizate in tara si ca datele stocate in alta parte vor fi sterse dupa ce au fost mutate.

Achizitionarea unei parti din TikTok ar putea complica relatia Microsoft cu compania de socializare Facebook, care considera compania ByteDance drept concurent. Microsoft a investit 240 de milioane de dolari in Facebook in 2007, iar de atunci cele doua companii au lucrat impreuna in mai multe proiecte. In iunie, cand Microsoft a anuntat ca isi va inchide serviciul de streaming de jocuri video Mixer, i-a incurajat pe utilizatori sa apeleze la produsul concurent al Facebook-ului.

Facebook a spus la inceputul acestui an ca va inchide o aplicatie numita Lasso care semana cu TikTok, in sensul ca ambii permit utilizatorilor sa inregistreze videoclipuri scurte insotite de melodii.

ByteDance a introdus TikTok in afara Chinei continentale in anul 2017, dupa lansarea unei aplicatii similare numita Douyin. O luna mai tarziu, ByteDance a achizitionat Musical.ly, o aplicatie sociala separata care a obtinut popularitate in randul adolescentilori. Cu toate acestea, Facebook a incercat sa cumpere Musical.ly in 2016.

In octombrie TikTok s-a mutat in spatiul de birouri din Silicon Valley, care a fost candva folosit de WhatsApp detinut de Facebook si a inceput sa angajeze persoane care au lucrat la Facebook.

Inca nu exista vreo declaratie cu privire la suma pe care Microsoft ar plati-o pentru a achizitionarea TikTok, dar ar fi probabil vorba o suma uriasa, avand in vedere popularitatea uriasa a platformei.

Cu toate acestea, toate discutiile aparute in presa nu ofera nici o siguranta referitoare la faptul ca America va avea propria aplicatie TikTok.