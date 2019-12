La fel ca un mecanic constiincios dintr-un sediu de dezmembrari auto, Microsoft si-a pus la munca intregul departament de programatori si softisti pentru a identifica toate erorile si bug-urile platformei sale de browsing, pentru ca in noul an sa vina pe piata cu o noua varianta, mai fiabila si mai sigura pentru utilizatori. Aceasta va fi oferita ca o parte de update la Windows 10.

Microsoft s-a miscat cu o viteza necaracteristica de cand a anuntat sfarsitul browserului sau Edge complet personalizat. Compania a spus la sfarsitul anului 2018 ca se va muta intr-un browser bazat pe Chromium, conceput pentru a integra serviciile Microsoft in loc de Google.

Dupa cateva luni bune de truda, puteti insa incerca Chromium Edge. Microsoft spune ca versiunea stabila a noului sau browser va veni ca parte a unei actualizari Windows 10 in ianuarie 2020.

Microsoft a incercat ani de zile sa indeparteze oamenii de Chrome, care domina piata browserelor la momentu actual.

Microsoft a apelat chiar si la utilizatorii de Windows, cu avertismente indoielnice despre Chrome care au adus in valoare eficienta lui Edge. Totusi, Chrome a fost mai rapid si a avut, in general, o mai buna asistenta pe internet. Astfel, browserul Microsoft Edge si motorul sau personalizat EdgeHTML pur si simplu nu au putut tine pasul.

Insa in noul an, specialistii Microsoft sunt ferm convinsi ca vor aduce pe piata o platforma gata sa concureze de la egal la egal cu Google Chrome.

Cu ce vine browserul Microsoft in plus?

Noul Edge are aceeasi baza Chromium ca Chrome, Opera si numeroase alte browsere. Cu toate acestea, are acces la cont Microsoft si caracteristici precum: Bing, o tema intunecata si blocare a tracker-ului. Microsoft va suporta, de asemenea, extensii, pe care dezvoltatorii le pot trimite in depozitul Edge chiar acum.

Se stia deja ca Microsoft spera sa elibereze browserul in ianuarie, dar unii utilizatori s-ar putea sa nu fie prea bucurosi. Acesta va ajunge ca parte a unei actualizari Windows. Si astfel, cu exceptia cazului in care va aflati intr-o retea managed enterprise network, actualizarile Windows 10 sunt obligatorii.

In cele din urma, PC-ul va descarca actualizarea automat, iar in urmatorul proces de update se va livra si noua versiune Chromium.

Desigur, pentru majoritatea oamenilor acest lucru nu va fi o problema. Daca nu ai utilizat vechiul Edge, probabil nu vei utiliza nici noua varianta Chromium, insa aceasta va exista in calculatorul tau, instalata automat de catre update-ul Windows.

Cum vei putea folosi browserul?

Dupa lansarea initiala, actualizarile Edge nu vor fi legate de actualizarile Windows. Asadar, ar trebui sa obtii singur noi versiuni stabile de Edge de mai multe ori pe an, cand acestea sunt disponibile.

Windows va anunta totusi update-urile. Iar daca esti curios despre ce are noul browser in magazin, vei putea descarca versiunile Beta, Dev sau Canare. Acestea primesc actualizari mult mai rapid.