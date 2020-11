Te gandesti ca micutul tau ar putea avea spirit antreprenorial? Poate a inceput inca in jurul varstei de 7 ani sa le propuna vecinilor tai sau chiar tie mici acitivitati contra cost, inspirat de filme sau de alti copii. Fie a incercat sa va vanda obiecte realizate de el, fie v-a propus deja sa spele vasele sau sa iasa cu catelul contra unei mici sume de bani. E clar ca micutul tau se gandeste la afaceri si cautare perspective.

Oricare ar fi modalitatea prin care incearca sa obtina venituri, trebuie sa stii ca acesti copii cu spirit antreprenorial exista. Sunt copiii capabili sa recunoasca probleme, sa analizeze solutii viabile si sa gaseasca oportunitati si solutii. Ai putea spune ca e doar o dovada de maturitate precoce, insa e o latura pe care nu ar fi rau sa o sustii si sa il ajuti sa o creasca.

Acestea sunt trasaturi pretioase pe care noi, ca parinti ai lor, trebuie sa le incurajam. De altfel, incurajand antreprenoriatul de la o varsta atat de frageda, asiguram, de fapt, cresterea viitoarei generatii de antreprenori, de oameni de afaceri si poate chiar de noi mici genii in afaceri.

Indiferent din ce categorie face parte micutul tau, abilitatile antreprenoriale ii poate aduce beneficii nu doar in afaceri, ci si in viata, in general.

Cum il sustii in antreprenoriat

1.Nu ii pune piedici

Poate cea mai mare greseala pe care o poate face un parinte e sa isi ingradeasca copilul si sa il limiteze in ceea ce si-ar dori sa faca. Daca nu esti multumit de abordarea lui (poate incearca sa iti vanda pietre sau iti cere bani pentru a manca din farfurie) explica-i ce inseamna cu adevarat munca si afacerile, insa nu ii spune sa termine cu prostiile.

Nu ii pune piedici si nu distruge tendinta de negociare si spiritul de afaceri. Mai degraba indruma-l in directia buna. Explica-i ca pentru a obtine bani e nevoie sa ofere ceva de care celalalt are nevoie si pentru care ar plati. Activitatile normale, precum spalatul vaselor sau maturatul in propria casa, nu fac parte dintre ele.

2.Invata-l sa pescuiasca, nu ii pescui tu

Aici nu ma refer la pescuitul propriu-zis, ci la a-ti invata copilul sa isi rezolve singur problemele. De multe ori, parintii au tendinta de a prelua totul asupra lor. Si din dorinta de a-i oferi ce e mai bun copilului lor il ajura in orice context si ii rezolva cea mai mica problema. Insa nu e o solutie.

Daca vrei sa ai un copil obisnuit sa se descuce, e nevoie sa ii dai sansa sa o faca inca de mic. Asta se refera inclusiv la a nu-i furniza solutii uneori. Pentru a dobandi un mod constructiv de a gandi, va fi nevoie inclusiv sa il lasi sa gandeasca singur si sa gaseasca el solutii pentru anumite probleme pe care le-ar putea avea.

3. Invata-l despre valoarea banilor

Nu ne nastem cu notiuni despre bani. E ceva ce invatam in functie de cat si cum intelegem, din ceea ce observam, citim sau traim. Prin urmare, daca micutul tau nu alege pretul corect pentru produsele sau seriviciile lui, nu inseamna ca nu va putea sa faca asta niciodata. Ci ca nu are notiuni despre bani si ar trebui sa sa il ajuti sa le capete.

Asadar, daca vezi ca micutul tau da dovada de spirit antreprenorial, vezi ce poti sa faci pentru a-l ajuta.

Articol oferit de Lumealuijunior.ro