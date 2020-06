ViewSonic Corp., lider global pe piata solutiilor de afisare, a anuntat ca video-proiectorul portabil inteligent cu iluminare LED, M1 Mini Plus, va fi disponibil pe piata europeana incepand cu luna iunie a anului 2020. ViewSonic M1 mini Plus este un video-proiector ultra-portabil cu iluminare LED, ce permite redarea imaginilor pe ecrane de mari dimensiuni, indiferent de locatie. Echipat cu o baterie integrata si compatibil cu baterii externe, acesta asigura portabilitate deplina si permite redarea de continut de divertisment timp de mai multe ore, fara a avea nevoie de cablu de alimentare. Iar datorita greutatii reduse si dimensiunilor de numai 10×10 cm, modelul poate fi transportat in rucsac, poseta sau chiar in buzunar, ceea ce il transforma in solutia de divertisment perfecta pentru deplasari.

Pentru a se adapta la stilul si preferintele utilizatorului, M1 mini Plus este prevazut si cu carcase detasabile de culori diferite – gri, galben si turcoaz. Totodata, suportul integrat inteligent cu care este echipat are rol dublu, asigurand flexibilitate in montare si protectia lentilei in timpul transportului. Boxa JBL incorporata cu conectivitate Bluetooth garanteaza claritatea sunetului, iar portul USB poate fi utilizat pentru redarea de continut multimedia stocat pe un dispozitiv extern.

Datorita formatului sau compact si greutatii reduse, M1 mini Plus poate fi folosit in camera copiilor, gradina, camping, hoteluri si in aproape orice alta locatie din timpul deplasarilor. Mai mult decat atat, interfata sa Wi-Fi inteligenta permite streamingul de continut video furnizat de platforme precum YouTube si Netflix – ceea ce il transforma intr-o solutie excelenta pentru partajarea si redarea materialelor multimedia video sau de alta natura.

Design ultra-portabil

Datorita greutatii reduse si dimensiunilor de numai 10×10 cm, video-proiectorul are un format suficient de compact pentru a putea fi transportat in geanta sau in buzunar, putand fi tinut cu usurinta in palma. Astfel, permite redarea de continut multimedia in orice locatie.

Functie Smart Tv

Interfata Smart TV incorporata permite streaming-ul continutului video dorit, direct de pe platforme precum Netflix sau YouTube. De asemenea, este posibil si streaming-ul de continut multimedia de pe dispozitive mobile, via WiFi.

Functie screen mirroring prin Wi-Fi

Duplicarea continutului afisat pe ecranul dispozitivului mobil cu ajutorul video-proiectorului este deosebit de simpla si utila si nu necesita cabluri, adaptoare si conectori. Functia poate fi folosita, de exemplu, pentru a reda pe un ecran de mari dimensiuni filme, clipuri video de pe YouTube, fotografii si altele.

Solutie audio JBL cu conectivitate bluetooth

Boxa JBL integrata asigura sunet de calitate intr-un format de dimensiuni reduse, fiind perfecta pentru muzica si filme – atat acasa, cat si in deplasari.

Baterie incorporata si compatibilitate cu baterii externe

Redarea divertismentului in orice locatie este permisa de bateria integrata, care asigura o autonomie de pana la 2.5 ore* si elimina necesitatea cablurilor de alimentare. Aceasta poate fi extinsa, cu ajutorul bateriilor externe.

Personalizare

Panourile detasabile incluse permit schimbarea culorii video-proiectorului, in functie de preferintele, stilul si dispozitia utilizatorului. Acestea sunt gri, galben si turcoaz.

Suport inteligent versatil

Suportul inteligent integrat permite instalarea rapida a video-proiectorului intr-o multitudine de pozitii si sub diferite unghiuri. Mai mult decat atat, acesta are si rol de protectie a lentilei in timpul transportului.

Cinema Supercolor+

Multumita acuratetei culorilor Rec. 709 125% si suportului pentru continut HDR, M1 mini Plus reproduce imagini deosebit de vii si realiste, oferind in acest fel o experienta vizuala captivanta.

Conectivitate plug-and-play

Printre optiunile de conectivitate se numara HDMI si USB Tip-A, ceea ce permite redarea usoara a continutului video de pe laptopuri, tablete, telefoane mobile, media playere, dispozitive de stocare portabile si altele.

Corectie automata a aspectului pe verticala

Corectia automata a aspectului pe verticala impiedica deformarea imaginilor, care sunt in acest fel afisate perfect de fiecare data.

Pentru mai multe informatii despre ViewSonic, vizitati pagina ViewSonic.com si urmariti pe Facebook, YouTube si Twitter.