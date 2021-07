Reporterii Click! au avut ocazia, zilele trecute, să se întâlnească cu Mihaela Rădulescu şi să o vadă în acţiune, la filmările pentru „Masked Singer România”, emisiune pe care Pro TV o va difuza la toamnă. Diva de la Monaco este “detectiv”, alături de Inna, Alex Bogdan şi Horia Brenciu. Vedeta a răspuns cu francheţe la toate întrebările.

Click!: Ce mai faci, Mihaela, cum eşti?

Mihaela Rădulescu: Fac bine, uite, muncesc la ceva ce-mi place mult şi abia aştept să vedeţi şi voi, din toamnă, ce facem noi aici de dimineaţa până seara, de o lună încoace.

Eşti criticată că eşti prea frumoasă, ce părere ai despre asta?

Sunt criticată din mai multe puncte de vedere, dar m-am obişnuit cu asta. De o viaţă e aşa. Nu mai am nici o apăsare, aveam când eram mai tânără. Dacă n-am fi criticaţi în meseria asta, ar însemna că nu prezentăm interes.

Spuneam că eşti criticată nu pentru munca ta, ci pentru frumuseţea ta, pentru că ţi-ai făcut operaţii estetice.

Nu mă interesează că sunt criticată pentru operaţiile estetice. E foarte bine ca fiecare să aibă păreri sincere, iar eu le-am explicat de fiecare dată, am pus şi pe Instagram de fiecare dată când am făcut un microlifting chirurgical la doctorul Constantin Stan, am povestit de fiecare dată când m-am dus să-mi fac injecţii intravenoase, le povestesc pe toate. Când mi-am schimbat nasul, a ştiut toată ţara. Deci, ceea ce am simţit nevoia să fac am făcut, nu am găsit de cuviinţă să dau explicaţii suplimentare. Cui m-a întrebat i-am explicat. Cine vrea să povestească şi să inventeze operaţii care n-au existat, aia înseamnă deja răutate şi prostie. Cine vrea să afle o poate face foarte simplu, iar eu sunt un mare fan al lucrurilor pe care le putem face pentru noi şi spre binele nostru. Şi le fac de câte ori o să am chef.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/fac-schimbari-ori-de-cate-ori-am-chef