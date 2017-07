Mihaela Tatu (54 de ani) zâmbește din nou! Divorțată de peste 25 de ani, fosta prezentatoare a emisiunii „De 3x femeie” a povestit despre momentele frumoase din viața ei.

„Da. Am pe cineva. El este motivul pentru care arăt așa. Iubirea te schimbă. Nu este gelos. Ar mai fi lângă mine dacă ar fi gelos? Nu se pune problema. Nu contează câți ani are sau ce face. Importantă este energia pe care o am alături de el. Este o relația la distanță, nu locuim împreună. Nu mai am 20 de ani ca să mai conteze distanța.”, a spus Mihaela Tatu în cadrul emisiunii „La Măruță”, potrivit click.ro.

