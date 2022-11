Mihaela Tatu a urcat pe podium, în postura de manechin, în prezentarea creatoarei de modă Eli Laslean, la ediția aniversară a 30 de ani de Ellis, și a făcut furori, notează click.ro.

A fost aplaudată la scenă deschisă și s-a văzut că i-a plăcut și s-a simțit extrem de bine acolo unde îi este locul, pe scenă.

Vedeta a oferit reporterilor Click! câteva detalii despre cum decurge viața ei, în prezent.

Mihaela Tatu e tare mândră de fiica ei, Ioana, care are 37 de ani și locuiește de ani buni la Berlin. Relația dintre ele este una specială și s-a consolidat foarte bine în timp, cele două, mamă-fiică, ajutându-se reciproc și comportându-se ca două surori. Mihaela Tatu a povestit care e cel mai bun sfat pe care i l-a dat până acum fiicei sale: „Să creadă în ea! Să se vadă prin ochii mei! Pentru că o anumită categorie de tineri au, într-un anumit moment al vieții, o lipsă de încredere fantastică. Eu și fiica mea suntem Alfa și Omega. Eu sunt Berbec, ea e Pești. Eu sunt exuberantă și extrovertă, ea e la polul celălalt. Asta nu înseamnă că e tăcută! Nici vorbă! Suntem două femei, însă eu am fost cea care a lăsat, din dorința de a controla, de a fi ironică… Ea s-a deschis după aceea. Educația unui copil începe odată cu educația mamei. Femeia uită să mai fie acel fel de mamă. Așa am fost și noi odată și să nu cerem lucruri neplăcute de la ele, să punem asupra lor presiune și proiecția nereușitelor noastre, ci să-i lăsăm să facă, să strălucească, să greșească, să își desăvârșească existența în ritmul și în termenii lor”, a mărturisit vedeta pentru Click!

