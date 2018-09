Mihaela Tatu (54 de ani), devenită cunoscută prin emisiunea „De 3X femeie” pe care a moderat-o cu succes vreme îndelungată, va reveni pe micul ecran curând. Înainte de marea ei întoarcere în faţa telespectatorilor, vedeta a plecat într-o vacanţă pentru a se relaxa, însă nu a avut parte de liniştea cuvenită, căci a suferit un accident care a adus-o pe masa de operaţie, noteazxă click.ro.

„Din data de 23 septembrie 2018, într-o duminică… Mihaela Tatu face o emisiune pe business. Viaţa mea e viaţa mea. Cât despre Germania… nu plec. Mă duc în vizită la fiica mea şi mă întorc. Am fost într-o vacanţă în Bali. Am făcut baie şi am avut un accident. Meniscul meu… au, au, au! Am venit acasă. Nu am voie în tocuri.”, a declarat Mihaela Tatu, în cadrul unei emisiuni TV, conform sursei citate.

