Mihai Bendeac, în vârstă de 39 de ani, a făcut-o lată din nou. Aflat la un festival de la malul mării, alături de mai mulți colegi de breaslă, actorul a consumat alcool în cantități industriale și a avut un comportament bizar. Acest lucru nu ar trebui, totuși, să ne mire pentru că Bendeac lansase un avertisment înainte de a pleca în concediu, notează click.ro.

Mihai Bendeac este cunoscut pentru piesele de teatru în care joacă, pentru participarea la emisiuni în calitate de jurat sau prezentator, pentru actele caritabile pe care le face, însă și pentru un obicei care nu îi face deloc cinste: consumul excesiv de alcool.

Aflat la un festival de la malul mării, Bendeac a consumat din nou cantități mari de alcool și și-a pierdut capacitatea de a controla cuvintele pe care le spune sau acțiunile pe care le face. Pe internet au apărut din nou clipuri video în care Bendeac se clatină puternic și este ajutat de actrița Anca Dinicu să meargă la baie. Într-un alt clip, Mihai Bendeac, mai mult decât euforic, transmite un mesaj mamei sale, conform sursei citate: „În momentul ăsta, mama mea e în judeţul Neamţ la mănăstire. Mămico, roagă-te pentru mine. Roagă-te la toţi călugării şi toate icoanele. Dă să pup”!

Citește mai multe pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/mihai-bendeac-prieten-cu-paharul-640485.html