A fost la un pas de moarte din cauza virusului ucigaş! Mihai Budeanu (44 de ani), solistul trupei 3 Sud Est, a rămas marcat de calvarul prin care a trecut, în noiembrie 2020, după ce a fost infectat cu COVID-19. Pe 20 noiembrie, colegii de trupă anunţau că acesta se află în stare gravă la ATI. Trei săptămâni mai târziu, Mihai părăsea spitalul, după ce sfidase moartea şi uimise întreg personalul medical cu forţa cu care luptase cu virusul ucigaş, notează click.ro.

Salvarea lui a fost tratamentul prescris tocmai din America de reputatul medic Ion Alexie. Acum artistul şi-a făcut şi vaccinul anti Covid, de teamă să nu se reinfecteze cu temutul virus. Mihai Budeanu a povestit într-un interviu acordat, în exclusivitate, pentru Click! tot calvarul prin care a trecut din cauza coronavirusului.

Click!: Mihai, te-ai vaccinat anti COVID-19 zilele trecute, deşi ai trecut prin boală. De ce ai decis totuşi să faci acest vaccin?

Mihai Budeanu: Am fost într-o stare foarte gravă şi doctorii, chiar şi domnul doctor Ion Alexie din Las Vegas, m-au sfătuit să mă vaccinez pentru siguranţa mea. La 28 de zile de la ieşirea din spital am avut voie să fac vaccinul şi m-am programat. Am şi făcut testul de anticorpi. M-am vaccinat cu Pfizer, prima doză am făcut-o vineri, pe 26 martie fac şi rapelul. Am avut prioritate datorită stării grave pe care am avut-o. Şi soţia mea se vaccinează pe 13 martie, dar cu AstraZeneca. Am rămas după vaccin 15 minute cu două asistente, care m-au recunoscut şi mi-au cerut să facem poze. La prima doză nu am avut nici o reacţie. L-am făcut la Hârşova, acolo am prins loc, totul foarte organizat. Lumea vrea sa intre în normalitate. Eu unul l-am făcut că aşa am simţit, nu vreau sa mai trăiesc vreodată episodul de atunci. Şi soţia mea şi copiii au avut boala, dar au avut forme uşoare.

Click!: Care a fost tratamentul prescris de medicul Ion Alexie prin intermediul căruia te-ai vindecat de o formă gravă de Covid? Înteleg că această schemă de tratament conținea Ivermectina. Sunt mari controverse în jurul acestui medicament.

Da, așa e. Medicul Ion Alexie (n.r. șeful secției de boli infecțioase al unui spital din Las Vegas) mi-a dat să iau Ivermectină, asta până să devină celebră Ivermectina. Am folosit-o în prima fază a bolii, mi-a adus-o managerul meu. M-am consultat cu doctorul Ion Alexie înainte de a mă duce la spital. Am avut un turneu în America în ianuarie 2020, atunci l-am cunoscut pe doctorul Ion Alexie și, la câteva zile, după ce ne-am întors noi din America s-au închis granițele. Am rămas prieteni, e doctor infecționist și uite că acum, când am avut nevoie, m-a ajutat necondiționat. Am mers pe schema lui de tratament. Doctorii de aici au colaborat foarte bine cu el. Schema de tratamentul a conținut: ivermectina, remdesivir, cortizon, minerale, vitamine, dexametazonă și anticoagulante. Dacă vrei să iei Ivermectină o faci pe barba ta. Plasmă mi-au adminstrat în primele zile când am ajuns la spital.

Nu am avut sechele. Au fost doar stările de început, atunci când am ieşit din spital. Eram foarte slăbit, am dat jos 11 kilograme. Mă ţineam de pereţi. Primele zile când am ieşit din spital au fost critice, am luat tratament o lună vitamine multe, şi pastile pentru ficat.

Citește INTERVIUL COMPLET, EXCLUSIV pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/nu-vreau-sa-mai-traiesc-viata-mea-asa-ceva