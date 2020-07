Artistul Mihai Mărgineanu a profitat de ridicarea stării de urgență și a plecat din țară. Se află în vacanță de o lună, iar acum se află pe barcă în Grecia. „Am auzit că în țară merge din ce în ce mai rău și că mi s-au anulat din nou câteva concerte”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook, potrivit click.ro.

”Am auzit că în țară sunt din ce în ce mai mulți depistați pozitiv la Covid și că Arafat vrea o nouă stare de urgență. Am auzit că litoralul românesc e plin de petreceri și că vedete multe s-au pricopsit cu Covid. Aud că o cunoștință de-a mea s-a programat la test de Covid , n-a ajuns să-l facă pentru că n-a putut să se ducă, dar a primit acasa analizele precum că e pozitiv la Covid. Aud și tot aud, fără să cred mai nimic din tot ce aud pentru ca habar nu am ce să cred. Mi s-au anulat din nou câteva concerte și crede-mă că le-aș fi anulat eu dacă lucrurile merg așa prost. Dar oare merg prost sau oare nu merg prost? Am ajuns la Caragiale! El a inventat “eu cu cine votez”? Și eu ce sa cred? Ca nici la știri nu e vreo treabă!”, a mai spus Mărgineanu, conform sursei citate.

