Mihai Mărgineanu (51 de ani) nu a scăpat nici el de noul coronavirus. Artistul a anunțat că a fost diagnosticat cu Covid-19, împreună cu soția sa, chiar luna trecută, când a ajuns la spital, potrivit click.ro.

”În jur de 15 aprilie, m-am infectat cu Sars-Cov (adică am făcut Covid) exact înainte cu o zi să plec în vacanță cu ai mei. Fără simptome, o formă ușoară și fără complicații. Am mers la Matei Balș pentru evaluare, am făcut toate analizele, care m-au impresionat chiar și pe mine și s-a decis că sunt în regulă. Am fost chiar foarte placut impresionat de organizarea medicală și spitalicească de la Balș! După aia mi-a fost rău și nu mi-a mai plăcut. M-a durut capul și m-am simțit mahmur mai multe zile.”, a povestit artistul, pe pagina personală de Facebook, conform sursei citate.

