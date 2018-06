Mihai Mitoșeru susține că s-a îmbolnăvit din cauza gălăgiei care provine de la o sală de fitness, deschisă în apropierea apartamentului său. Acesta le-a explicat fanilor de pe rețelele de socializare care sunt motivele pentru care nu a mai avut parte de odihnă și de liniște, în ultima perioadă, potrivit click.ro.

„Locuiesc împreună cu familia mea la etajul 7! Am făcut o boală la stomac din cauza stresului provocat de sala de aerobic, care poate duce la ulcer şi cancer (am hârtie de la medicul specializat)! Am pierdut nenumărate joburi din cauza aceasta!”, a scris acesta revoltat, pe Facebook, potrivit sursei citate.

