Fericire de nedescris pentru soții Mihai Petre și Elwira, care au câștigat Marea Finală a sezonului 4 din Asia Express – Drumul Împaraților. Cuplul a vorbit despre momentul în care a fost strigat numele câștigătorilor și emoțiile prin care a trecut fiecare concurent.

Câștigătorii emisiunii au plecat acasă cu 30.000 de euro. Soții Petre au vorbit despre momentul victoriei și au mărturisit că nu se așteptau să câștige show-ul Asia Express, potrivit click.ro.

„Eu nu îmi imaginam că o să simt atâta emoție într-un show. Nu m-am așteptat, am avut momente care m-au terminat emoțional. Am avut momente bune, momente rele, momente în care am râs de am murit, momente în care m-am prostit, momente în care am plâns, momente în care am fost sus și apoi jos. Nu îmi vine să cred că am câștigat pentru că am avut tot felul de momente. Am început bine, am continuat mai puțin bine, dar am terminat cum nu se poate mai bine. Sunt cel mai mândru om acum”, a declarat Mihai Petre pentru a1.ro, notează sursa citată.

„Dacă faci pentru bani nu cred că duci atât de mult și nu ai forță, că forța vine din credință, din motivația intrinsecă, nu vine din afară, din motivația extrinsecă. Nicio clipă nu ne-am gândit la premiu, la premiu nu ne-am gândit, nu suntem ipocriți, am avut foloase materiale în urma participării, e firesc”, a declarat Mihai la „Xtra Night Show”.

Citește mai multe pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/mihai-petre-si-elwira-primele-declaratii-dupa-ce-au-castigat-sezonul-4-din-asia