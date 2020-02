Cântăreaţa Roxen, pe numele real Larisa Roxana Giurgiu, în vârstă de 20 de ani, va reprezenta România la ”Eurovision 2020”, competiție care va avea loc în Olanda, în perioada 10-16 mai, notează click.ro.

Decizia ca Roxen să reprezinte România anul acesta la Eurovision i-a scos din sărite pe doi soliști care voiau să se înscrie la preselecție, etapă care a fost scoasă, de anul acesta, din regulamentul Eurovision. Mihai Trăistariu (40 ani), care în 2006 a obținut locul 4 la Eurovision, cu piesa ”Tornero”, a lansat un adevărat atac la adresa artistei: ”E mare risc să trimiți un copil nepregătit, necopt, care nu are concerte la activ, nu are experiență. Că a avut trei concerte, că a avut un hit la radio. Nu are experiență. TVR e total inconștient. Treaba lor. Cele mai bune rezultate la Eurovision, România le-a avut cu vocile mari: Luminița Anghel, Mihai Trăistariu, Monica Anghel, Marcel Pavel, Nicola”, a spus el, care a investit degeaba mii de euro în piesa de anul acesta, potrivit sursei citate.

